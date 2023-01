Pep Marcus:"El cometa C/2022 E3, también conocido como cometa verde no regresará hasta dentro de 47.000 años".

El cometa C/2022 E3 (ZTF) también conocido como el cometa verde es visible a simple vista durante estos días. Es un espectáculo que merece la pena ver y no perdérselo. No sólo por su belleza sino porque no volverá a pasar hasta de aquí a 50 años. Y también, ya en la parte final, hablaremos del asteroide llamado 2023 BU.