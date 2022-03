La mallorquina Aina Bauzà aspira a ser la primera balear en atravesar el Atlántico en solitario

“Será duro porque dormiré cuatro horas al día máximo, lo que limitará mis capacidades”. Así avanza la regatista del CVPA Aina Bauzà lo que supondrá cruzar en solitario el Atlántico durante 30 días, apenas sin dormir, a bordo de su nueva embarcación. Inmersa en la preparación de la Mini Transat 2023, la mallorquina aspira a convertirse en la primera balear en conseguir esta hazaña transoceánica. Lo hará sin la ayuda de ningún combustible, tan solo con el impulso del viento y una placa solar a bordo. Navegando a en un barco de la clase Mini 6.5, que ya ha bautizado como ‘Redó’, “mucho más complicado que los que he utilizado hasta ahora”.

Además, siguiendo la línea del CVPA, club referente en sostenibilidad, “con el menor impacto posible sobre el medio ambiente: en la construcción del barco pensamos al milímetro que su huella de carbono sea la mínima y cada elemento tendrá una segunda vida útil”. Tampoco contará con nadie para echarle un cable. “Si ocurre algún imprevisto, tengo un dispositivo conectado a la organización, pero no puedo usarlo si no es realmente una emergencia. Hay barcos de acompañamiento, aunque pueden estar a 500 millas tuyas”, explica. Bauzà cruzará las 4.000 millas (casi 6.500 kilómetros) que van de Francia a la isla caribeña Guadalupe, con escala en Canarias.

Un trayecto de unos 30 días en los que la principal amenaza es que su barco, de tan solo 6,5 metros de largo y 2m2 de espacio habitable, se hunda. “Hay tormentas, puedes chocar con objetos que flotan en medio del mar, contenedores que se han perdido o incluso una ballena. Podría perforarse el barco y sufrir daños, incluso hundirte, pero espero que no pase nada, por suerte nunca me he visto en una situación así”. Y es que navegar en Mini, prosigue Bauzà, “te enseña a valorar las comodidades que tenemos en nuestra vida (cama blandita, baño, cocina...). Cosas que ni apreciamos en nuestro día a día y que con el paso de las semanas en este barquito se echa mucho en falta”.

La primera de Balears

“Soy la primera regatista femenina de Balears que va a navegar en vela de altura en solitario y en la Mini Transat de septiembre de 2023 seremos dos chicas españolas”, avanza la regatista, quien recuerda cómo comenzó toda esta 'locura'. “Empecé a navegar en Mini Transat porque unos amigos estaban haciendo una regata, fui a verlos y quise probar el barco. Navegué y navegué más millas y entonces decidí montar mi propio proyecto”. Aquel periplo de 500 millas fue el preludio del que le espera el próximo año. “Estaba compitiendo en vela olímpica, pero con esto encontré la motivación extra que buscaba. Aunque suponga un cambio, sigo navegando”, afirma. Una decisión que tomó en 2021 y que la tendrá compitiendo durante todo este año con su propio barco para poder clasificarse. “El CVPA me está apoyando, igual que lo ha hecho durante tantos años en tantas regatas. Es una suerte que me acompañen en todo lo que hago, me ayudan un montón”, declara sobre el club andritxol.

Búsqueda de apoyos

Bauzà está ahora centrada en lo más complicado, si puede compararse a cruzar sola el Atlántico: “Encontrar apoyos para mi proyecto”. Para ello ha contactado con numerosas empresas en busca de patrocinio, debido a la gran visibilidad que la gesta aportará a quienes participen, “pero aún faltan bastantes para conseguir un proyecto competitivo”. Hasta ahora, paradójicamente, “casi todas las que colaboran son de fuera de la isla y las pocas empresas mallorquinas que me ayudan son de propietarios extranjeros”. El desafío es muy potente a nivel promocional, “más incluso por ser mujer, aunque esto no tendría por qué ser así”, matiza. “La búsqueda de patrocinadores es un mundo nuevo para mí y ocupa casi todo mi tiempo. Prefiero estar navegando, pero estoy muy contenta y aprendiendo muchas cosas”.