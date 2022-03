ctv-sfe-005-turiel-estudio-crisis-energa-29-marzo-22

Asistimos a un proceso histórico de desinversión de las petroleras. ¿Por qué?

Los últimos años. Bueno, justamente estos el tema 1 de los temas importantes que estuvimos discutiendo que estuve discutiendo la presentación de un informe de me encargó al centro de políticas públicas y que lo presentamos el viernes pasado. Y bueno, es un proceso que en el fondo no es tan difícil entender lo que sucede es que las petroleras se habían aumentado, habían multiplicado por 3, pues esfuerzo en lo que se llama upstream, que es básicamente buscar los yacimientos y ponerlos en la explotación. Y es por la leche. Lo hicieron del año 98, año 2014, justo el período 2011 al 2014. Es un período en el cual el precio medio del barril estuvo muy alto. Estuvo en el precio medio más alto de toda la historia, contando la inflación o un pico de precios más alto en 2008, pero el precio medio es más alto. Es el que corresponde a este perdido y además. Las compañías tuvieron cuidado de que el precio no pasase durante mucho tiempo. Se pasaba enseguida, la bajaban de 120 dólares el barril porque ya había diversos estudios que mostraban que 120 dólares el barril en aquella época era lo máximo que podía soportar la economía sin entrar en recesión es que al final hay un punto que es clave, y es que hay un precio máximo que se puede pagar por la energía. Porque sino su coste se empieza a transmitir por toda la cadena y al final las cosas pasan como hemos visto, pues en España estos días no, que al final cierto, el carbono es demasiado elevado, pues es que hay muchas actividades que no son rentables o el coste de energía en general, pues actividades que ser obligadas a cerrar. ¿No? Entonces hice un esfuerzo muy grande y en ese periodo, 2011 al 2014 a 2014 en particular. Pues vieron que perdieron dinero a pesar de todo, hay un informe del Departamento de Energía de Estados Unidos del año de julio 2014 que muestra que perdían dinero a un ritmo de 110000 millones de dólares al año. Y claro, es el de la la insostenible y en ese momento pues renuncian y dicen, bueno, merece la pena seguir invirtiendo en un negocio que ya no va a dar de sí y esto es debido porque a la que los alimentos de petróleo. Bueno, pues hace tiempo están en retroceso. Recordemos que lo que es el petróleo crudo convencional, que es el petróleo de más calidad, poco máximo el año 2005 y desde entonces está estancado ya ya. Está disminuyendo la cantidad que se produce. Y las otras cosas que quedan, los otros y cosas que les llamamos petróleo, pero que realmente no lo son, son una especie de sucedáneos más o menos buenos. A veces son bastante malos. Pues carga muy caras de producir. Total que como digo el año 2014, después de 3 años perdiendo mucho dinero. Y eso que el precio está muy alto. Bueno, las personas básicamente lo que hacen es arrojar la toalla y nos estamos encontrando que desde el año 2014 hasta ahora, el conjunto de las petroleras en todo el mundo han reducido su inversión en busca de puesta en explotación de los yacimientos en más de un 60%. Cuando realmente había que hacer más esfuerzo para poder meter la producción de petróleo alto esto la gente, la energía lo lleva avisando y a tiempo. Intentando bueno maquillar un poco en sus informes, pero claro, ya los últimos informes, los desfases que se ven entre por dónde tendría que ir la demanda y por dónde va a ir la oferta en función de cuánto se invierte o no se invierte, pues unas bases muy grandes. Muy entonces, el desfase en año 2018 decían que podía llegar a ser del 34% en el año 2025. Pero es que en los últimos informes. Daban desfases por encima del 40 y hasta el 50% no entonces bueno. Para que usamos hoy de lo que supone esto cuando la crisis del 2008 el consumo de petróleo cayó un 4%. Para encontrar caídas tan grandes como las que estamos hablando, tenemos que retrotraernos a la Segunda Guerra Mundial que hubo una caída del consumo del 20%. Aquí estamos hablando de caídas que podrían llegar en el peor escenario hasta un 50 por siento, pero es que en el mejor escenario posible, teniendo en cuenta que las historias a pesar incluso ahora que los precios están altos, no están volviendo a invertir. Pues sería un 20%, o sea el equivalente a una Segunda Guerra Mundial y de aquí al 2025. Entonces, claro. Así nos extrañó ver. Pues todas las dificultades a las que estamos inmersos últimamente, que simplemente están aflorando y bueno, si encima además le pones una buena guerra en Ucrania, pues ya para qué quieres más, ya vienen de todo, se va a hacer puñetas mucho más pronto, en el peor de los escenarios, nos faltaría un 50% del petróleo que nece. Daría la demanda en 2025, es decir, de aquí a 3 años tan solo y en el mejor de los escenarios la descompensación sería de un 20%. Es decir, como en la Segunda Guerra Mundial hay es nada y ya nos van advirtiendo.

¿Cuéntanos Antonio, Qué es lo que ha ocurrido en en una última reunión que ha habido en Suiza del Foro de Lausanne? Advirtiendo ya de una escasez crónica del diésel.

Pues sí, efectivamente hubo habido un foro de organizado por Financial Times en. Por sobre materias primas en Lausana, en Suiza. Y allí, pues los ceos de 3 grandes compañías que se dedican al comercio de materias primas que te voy a decir los nombres, pero los estoy leyendo. ¿Por ejemplo, vale? Peter Gunn, Boris, las figuras, figuras muy conocidas. Que pues ahí estuvieron diciendo que bueno, que el mundo se acerca a una escasez sistémica de diésel. Más es sistémica y además dicen que va a afectar especialmente la especialmente fuerte a Europa. No solo eso, sino que ellos anticipan que va a haber una caída muy importante de la de alrededor del 15% de la disponibilidad de diésel en Europa, y ahora explicaré la diferencia entre Europa y a España para el mes de abril. O sea, para pasado mañana literalmente no para mañana literalmente no. Bueno, pues esta es un poco la la situación en la que nos encontramos ahora, entonces. Justamente esto ha desatado, pues toda una oleada de noticias hablando pues sobre esta inminente escasez de diesel se puede producir en Europa, agravada obviamente por el problema de la guerra en Ucrania. Pero que, como digo, pues tiene una componente fuerte que ya venía de antes, es que incluso sin la guerra, pues fácilmente nos vamos a encontrar pronto. En ese escenario no, y esto bueno, pues es debido a que como comentado antes, el petróleo de calidad llegó a su máximo en 2005 y ya está cayendo. Y es que este petróleo es necesario para poder hacer bien, entonces esta es la razón también por la que el diésel empieza a escasear. El problema de escasez de diesel, que ahora llegaría a Europa es un problema que ya lo están sufriendo otros países desde hace bastante tiempo. Entonces nos estamos encontrando, por ejemplo, que últimamente se soy blanca. Ha tenido que hacer una llamada de urgencia a la India para que la envié diésel, porque estaban secos, no tenían absolutamente nada de diésel y la India tenía que enviar. ¿Un cargamento de urgencia? Es que nos encontramos con que Australia, pues está entendiendo que se está planteando medidas de racionamiento porque los inventarios son el mínimo. Sudáfrica ya está implementando medidas de racionamiento porque tiene problemas de abastecimiento y otros países, como por ejemplo Pakistán, realmente ya no encuentra quien le vende a diesel, o sea, nadie tiene interés en vender diésel. En Pakistán entonces, claro, cuando miras este cuadro global te das cuenta de porque al final este es el problema de escasez que ya lleva arrastrándose unos pocos años. Nos tiene que afectar a nosotros, pues por narices no, y por ejemplo en Alemania el Gobierno IA IA las instrucciones a las empresas para que hagan acopio durante posibles racionamientos de gas. Y de diésel aquí hay una diferenciación importante, hacer en el caso de España. Y es que bueno, España no tiene una vulnerabilidad tan grande a lo que es el petróleo que viene de Rusia y además, tiene refinerías en su propio territorio, con lo cual. ¿En principio, España está mejor preparada, está más adaptada o tiene? También tendrá menos problemas. Que los países de Centroeuropa lo que pasa es que estamos en un mercado que está muy internacionalizado, entonces si nosotros por ejemplo, estamos comprándole petróleo, Marín, geria OA Libia y en Europa tienen problemas para acceder al tanto de los rusos, pues lógicamente Irán AA ligera y alivia. OK les petróleo y al final también. ¿Nosotros experimentaremos problemas de escasez, no? Con lo cual bueno, digamos que la situación se está poniendo peliaguda y además estamos hablando ya de plazos muy breves. Y bueno, tendremos que confiar a ver si se produce algún pequeño milagro para poder sortear esto o si no obviamente pues algún tipo de razonamiento va a haber y tan breves racionamientos.

Ya a partir de El mes de abril, o sea, es decir ya, pero además también ha habido unas declaraciones por parte del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Si Lloyd, si no me equivoco, creo que fueron el jueves pasado, verdad? desde Bruselas. En el que advertía el Presidente de Estados Unidos de una escasez global de alimentos.

Sí, sí, sí. Además es muy curioso, porque esta es una noticia que nos ha tratado mucho. Los medios españoles no está muy bien que vosotros hagáis también el tema. Efectivamente, Joe Biden estuvo en la Cumbre de la OTAN de Del pasado jueves y allí él es precisamente en su alocución a la Rueda de prensa. Dijo que bueno, que el mundo iba a una escasez. Global de de alimentos. Esto es un problema que ya hemos comentado también aquí ya se veía venir por el problema. Evidentemente. El encarecimiento general del transporte y del uso de maquinaria agrícola, pero también por la escasez de fertilizantes, es un crecimiento. Y además, el caso de lo que dijo, Vaivenes que explícitamente dijo que Europa se iba a haber bastante afectada por estas clases de nuevo, aquí es interesante que ver que hay situación bastante fuerte entre lo que es Europa y lo que es España. España es un país con un gran potencial agrícola, perfectamente capaz de alimentar a su población e incluso que le sobre. El problema principal que tiene ahora mismo España es que tiene un sector ganadero sobredimensionado porque está muriendo a la A la exportación y eso hace que con la producción cerealista nacional, por ejemplo, pues no llegue para cubrir las necesidades de la cabaña ganadera. Pero bueno, realmente España tomando algunas medidas drásticas. Podría sortearlo. ¿Lo peor de esto? Ahora, el norte de Europa yo creo que faltan dificultades muy importantes y es que además. ¿Se está juntando otras cosas que van a complicar mucho los efectos porque por ejemplo Argentina está también teniendo problemas para llegar al diésel y justo ahora están a punto de empezar las campañas de recogida, por ejemplo de la soja allí, y es un periodo de tiempo en el cual justamente la demanda nacional de diesel sube muchísimo, entonces claro, sí, ayer se empieza a faltar diesel o simplemente se encarece para los alimentos y bueno, todo esto es una Rueda que se retroalimenta, no? Pero el gran problema final acaba siendo la escasez de fertilizantes, o sea, si realmente faltan fertilizantes. Pues entonces, porque se va a producir, es que no va a llegar a lo suficiente y yo la parte de la de la crisis alimentaria, más que los problemas que puede haber en España y algunos sabrán, pero yo creo que serán fundamentalmente el encarecimiento. El problema principal que yo le veo es que no llegue suficiente cereal a países del norte de África que son muy dependientes. De lo que viene de fuera. Y que ahí, pues esto puede generar estabilidad y revueltas, como ya pasó en el 2011 con la primavera del mundo árabe. No vamos a un escenario realmente muy parecido y muchos de estos países que quieren poblaciones muy grandes y son muy fuertemente dependientes del Real que viene del exterior. O sea, que bueno. Un aviso muy importante. El que ha hecho el Presidente de Estados Unidos, que no debería de tomarse a la ligera por la persona que es y por lo que está diciendo.

Hace 17 años lo dicho, en el año 2005 ya se avisó de que había bueno, pues tocado techo. El petróleo crudo convencional se ha ido. Bueno, pues intentando sustituir, no de alguna de otra manera, con estos líquidos no convencionales Petróleos no convencionales. Pero bueno, pues la situación que tenemos desde luego sea no es nueva, no es novedosa. Pero sí que nos estamos enfrentando a ella por primera vez, porque durante estos últimos al menos 17 años no hemos querido ver la que se nos venía encima. Tenemos que hacer la transición sí o sí, nos guste o no nos guste, no hay otra y Antonio en 30 segundos porque es que nos estamos pasando de tiempo. ¿Tenemos opción verdad de reducir de una forma bastante significativa a nuestro consumo? Sin perder calidad de vida.

Sí, hay diversos estudios científicos que nos muestran que se puede reducir nuestro consumo de materiales y energía hasta 10 veces con respecto a la actual, o sea 1/10 parte respecto a la que consumimos en España hoy en día, sin que eso suponga la disminución del nivel de vida. Lo que pasa es que hay que hacer cambios importantes en el estilo de vida en particular, pues acabaron la sociedad orientada al usar y tirar al sobre consumo. Técnicamente es factible. El problema no es un problema técnico ni científico tecnológico, es un problema fundamentalmente social.