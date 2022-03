Bordera: "El planeta va a seguir maravillosamente bien sin nosotros"

¿Por qué no contaron los medios de comunicación de nuestro país la filtración del informe del Grupo 3 del IPCC, tan importante a nivel mundial?

Tuvimos la suerte de publicarlo en la revista Contexto y de ahí tuvo una repercusión inmediata a nivel internacional, porque lo público The Guardian, el Spiegel alemán , prensa de China, de la India, en la BBC estadounidense, la Universidad de Yale... tuvo muchísima repercusión fuera y tardaron varios días en hacernos algún caso otros medios españoles, que sí que se publicó, por ejemplo, en La Vanguardia o El Periódico, también La Sexta, el resto mutismo. No nos dijeron nada, no quisieron tratar el tema o quizá les presionaron para no tratarlo, porque es un tema que pone en cuestión cómo se está gestionando la crisis climática y la crisis energética, que están relacionadas, nos ponen en un escenario de hacer cambio rápido y a quién más va a perjudicar es a quien más poder tiene.

El precio de la luz mañana se va a superar por primera vez los 500 euros...

En diciembre ya hubo un pico de 400 euros, para quien crea que esto es solo por la guerra en Ucrania, venía de antes y tiene pinta de que no va a ser el precio más elevado que vamos a ver en los próximos días.

¿Qué es el informe del IPCC?

Hay un artículo que acabamos de publicar en Contexto, 'Luces y sombras' en la revista Contexto. Tiene cosas muy positivas y algunas no tanto. Vamos por las positivas. Es un esfuerzo de cooperación internacional que, en los tiempos que corren, es un ejemplo de lo que habría que hacer sí o sí y es dejar de pelearse y bloquearse, hay que intentar cooperar, porque problemas como la crisis climática nos ponen en un escenario de dilema del prisionero: o ganamos todos o vamos a ir perdiendo todos a la larga. Como esfuerzo, hay que reconocer que es maravilloso que haya una cooperación internacional entre científicos y científicas del máximo prestigio que, además, trabajan voluntariamente para generar 3 piezas de información cada 7 a 8 años. Son 3 informes distintos de unas 35.000 páginas cada informe y ese digamos que es intocable. Es lo que la ciencia va recopilando, se analiza, se cohesiona... para darle forma de informe y se queda tal cual está. Después, hay 3 resúmenes para políticos, que son de unas 35 o 40 páginas cada uno y ahí sí que los gobiernos, y sobre todo los lobbies, tienen capacidad de presionar para cambiar algunas palabras y esconder cosas que no les interesa que se hable de ello. De hecho, a raiz de nuestra filtración, la BBC publicó otra filtración en la que demostraban que había habido 32.000 intentos de modificar el resumen solo del grupo 3.

En el informe filtrado había una frase que resume bastante bien la situación en la que estamos, que decía que la vida en la tierra se puede recuperar de un cambio climático pero que la humanidad no.

El informe que filtramos del grupo 3 tenía frases tan potentes como que el decrecimiento ya es inevitable, porque hablaban de que había que cerrar plantas de gas y carbón inmediatamente o los próximos 10 años. Dos grados de temperatura nos pueden parecer poco, pero si pensamos en insectos, en plantas, en cosechas... esto es literalmente cargarnos la estabilidad climática y a partir de ahí entrar en territorio desconocido para las personas. El planeta va a seguir maravillosamente bien sin nosotros, pero si nosotros nos cargamos la estabilidad climática vamos a agravar problemas que ya tenemos y que se relacionan con la crisis energética y que nos ponen en ese escenario de asumir que no se puede crecer eternamente en un planeta finito y ha llegado el momento de estabilizarnos, de buscar un equilibrio.

Esa frase tiene mucha importancia, ya que es un cambio radical de cómo se estaba contando a la población el cambio climático, de decir “os estáis cargando el planeta” a decir “el planeta va a sobrevivir, pero las personas no”.

Fallos de narrativa, de diseño o intereses en que se cuente el problema climático de una manera determinada para no entender que el problema es sistémico. Por ejemplo, el precio de la luz, algo que le afecta a todo el mundo, ahora mismo tendríamos que estar cambiando ya cómo se genera ese precio, es decir, la subasta marginalista porque el gas tiene que marcar el precio para todo. En el tema del cambio climático, hay una serie de narrativas que ponen el foco en el individuo, cuando el problema es sistémico, no podemos seguir en un sistema que necesita crecer al 3% anual, porque no hay planeta para seguir haciéndolo. S se achaca demasiada responsabilidad al individuo, se pierde el foco de lo que realmente importa. Los cambios individuales son necesarios y hay que hacerlos, pero sin un cambio sistémico y rápido nos vamos a enfrentar a una crisis de civilización.

Este crecimiento ilimitado en un planeta finito con recursos finitos ya se pone de manifiesto en este informe del grupo 2 y hablan de decrecimiento.

Esta es una de las luces del del informe, que se está empezando a tratar con claridad palabras que hasta entonces estaban siendo tabú, como decrecimiento, que aparece 27 veces en el informe. Hay que reducir drásticamente el consumo de energía y materiales para hacer frente a una crisis climática, a la que, si no hacemos frente, va a agravar la crisis alimentaria. Esto lo explica muy bien este informe del grupo 2, la relación de crisis climática, el precio de la energía, fertilizantes, inestabilidad climática... con las cosechas es directa y la única solución que hay eso decrecer. Y aquí tenemos que dar ejemplo los países de Occidente que más nos hemos beneficiado y generando este problema, porque nuestro nivel de vida sigue siendo muy superior al que tienen la mayoría de habitantes del planeta y nos tendremos que adaptar. Nos corresponde a Estados Unidos, Europa, Australia, Japón... los países que más nos hemos beneficiado, dar ejemplo y empezar.

La crisis climática, la energética, la falta de biodiversidad... hasta ahora se trataban como problemas paralelos, de forma aislada, cuando están totalmente relacionados y la falta de biodiversidad nos lleva a un problema en la polinización, la crisis climática hace que tengamos sequías e inundaciones que afectan a las cosechas y la crisis energética provoca que no se puedan comprar fertilizantes para abonar la tierra, está todo relacionado y estamos ante una crisis alimentaria a nivel mundial de magnitudes nunca vistas. 3.600 millones de personas, según el informe, ya están en zonas vulnerables.

No es que sea inmediata, pero va a ir agravándose. Nos hemos llenado tanto de pesticidas y contaminantes químicos, que los insectos, que son esenciales en la polinización de las cosechas para mantenerlas estables, están desapareciendo a un ritmo aún más elevado que el ritmo de extinción de especies, que ahora mismo es entre 1.000 y 10.000 veces superior. Los insectos son mucho más sensibles a estos contaminantes químicos y todo el modelo que hemos montado es biocida, es decir, está diseñado para extinguir vida en el proceso. Tenemos que cambiar de mentalidad, de modelo económico y, a partir de ahí, quizá con suerte, podamos incluso vivir mejor con menos. Se puede contar el decrecimiento de una manera más positiva y hay que asumir que es inevitable, no vamos a poder negociar este decrecimiento, lo que podemos es gestionarlo mejor o peor según lo planifiquemos mejor o peor.

Calentamiento global, ¿qué pasa con este objetivo del 1,5º?

Este 1,5º es inevitable. Hay un estudio que se acaba de hacer a los propios autores del IPCC y la respuesta que han dado es mayoritariamente que a finales de siglo vamos a estar alrededor de entre 2,5 y 3,5 grados de aumento de temperaturas. La mayoría apostaba por 3º. Defender que aún es posible mantenerse por debajo de 1,5º es un error. Asumir que ya hemos traspasado el objetivo que deberíamos de haber conseguido nos pone en alerta roja. Ya hemos traspasado 5 de los 9 límites planetarios. Estamos traspasando además los dos más graves, que son la biodiversidad y el cambio climático, tenemos una situación de crisis energética galopante que además ahora la crisis en Ucrania va a agravar, tenemos que empezar a hablar claramente de estos problemas y los políticos tienen que empezar también a no esconder estos problemas pensándose que no pueden contarlos, porque la gente no les va a entender o no les va a votar. Es al revés, la gente está demandando que se le diga la verdad, para variar. Ahora lo que hay que apostar es comunicar esta emergencia.

El 4 de abril saldrá el informe del grupo 3. ¿Qué van a hacer los científicos?

A partir de ahí va a empezar la rebelión científica, el 6 de abril habrá simultáneamente acciones de desobediencia civil no violenta en 20 países de momento, quizá más, para lanzar este mensaje de “hasta aquí” y que tenemos que empezar ya a tomar medidas mucho más contundentes y a cooperar lo máximo posible, aunque ahora parece una quimera, porque si no lo hacemos estamos condenando la estabilidad de la vida en la tierra.