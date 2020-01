De Zungu a Ujah pasando por Ogunjimi, fiascos de la última década

El fichaje no consumado de Zungu, roto por el Amiens cuando el jugador ya estaba para firmar en la isla, recuerda a otros casos vividos en las oficinas de Son Moix aunque muy distintos en su desarrollo, curiosamente ambos con Serra Ferrer en su etapa de director deportivo.

Marvin Ogunjimi no fue incorporado en una ventana de fichajes por no llegar el fax a tiempo según contó aquel día el entonces director deportivo. Éste acabaría llegando meses después pero pasó sin pena ni gloria por el Mallorca y habiendo costado un buen dinero al Club.Casi tres de traspaso y un millón de salario por temporada.

Sin duda el caso más surrealista fue el de Anthony Ujah, otro nigeriano que llegaba solicitado por Michael Laudrup y su ayudante Eric Larsen en 2010. Sin embargo las negociaciones durante todo un día acabaron por hartar el delantero que en la media noche se marchó del Estadio de Son Moix por otra puerta y bajo la lluvia. Quería buscar un lugar para cenar porque no había probado bocado en todo el día sin salir del despacho del ex entrenador entonces director deportivo bermellón, Serra. El delantero no fichó obviamente.

Ujah fue sin duda una gran oportunidad perdida para el RCD Mallorca. El delantero en la actualidad en el Union de Berlín se consolidó en la Bundesliga, y generó millones de euros en traspaso. Maguncia, Colonia, Werder Brmen han sido sus equipos, en 2016 fue traspasado por 11 millones de euros al fútbol chino, al Lioning. En estos años ha generado 26 millones de euros en traspasos. Al Mallorca llegaba libre, pero nunca llegó a ser jugador bermellón y se escapó corriendo de Son Moix.