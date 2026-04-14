Zito Luvumbo, baja probable ante el Valencia por una pequeña lesión muscular

Estaba siendo una de las sensaciones del RCD Mallorca de Martín Demichelis, un técnico que ha apostado decididamente por Zito Luvumbo. El delantero angoleño llegado en el mercado invernal, está mostrando un gran nivel y ante el Rayo Vallecano fue de los jugadores más aplaudidos por la grada.

Todo entusiasmo, Luvumbo es un jugador que le ha venido muy bien al equipo en lo futbolístico, porque da más variedad táctica al equipo, y en el aspecto anímico, porque el internacional angoleño transmite alegría al equipo.

Zito, con el que ya no hay bromas sobre su llegada en el entorno bermellón, sufría sin embargo un percance físico ante el Rayo y tenía que pedir el cambio. Fue en un balón largo en el que sufrió un choque leve con el portero Cárdenas. Fruto del lance estuvo en el césped teniendo que ser atendido.

Después Demichelis se vio obligado a sustuirle. La afición mallorquinista ha estado pendiente en las últimas horas del alcance de su lesión, que finalmente es una pequeña lesión muscular. Esto significa que va a ser baja probable ante el Valencia el martes 21 de Abril y posiblemente también el Alavés, 25 de Abril, ambos partidos la semana próxima.