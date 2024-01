Xisco Jiménez, adiós al especialista del gol

El momento que todo futbolista teme. El de la retirada. A ese momento se ha ido asomando en las últimas semanas el delantero Xisco Jiménez, quien este lunes 29 de Enero de 2024 anunciaba su adiós como jugador, tras haber acordado ya días atrás su salida del Atlético Baleares, como avanzara Deportes Cope Baleares.

Ha jugado en tres continentes, Europa, Asia y América y siempre ha marcado goles. En 20 años de fútbol habrá de todo, momentos mejores y peores, equipos en los que encajas mejor o peor, pero lo cierto es que si algo ha dejado por donde ha pasado el delantero mallorquín es goles.

421 partidos y 119 goles después, el delantero mallorquín ha visto que ha llegado el momento de decir "hasta aquí hemos llegado". La jubilación anticipada que cualquier profesional del fútbol teme por ser el final de una carrera siendo una persona en la flor de la vida pero que va a tener que hacer otra cosa. En su caso hace tiempo que planificó su vida después del fútbol poniendo en marcha diferentes negocios.

Xisco Jiménez es uno de los mejores delanteros que han salido del fútbol mallorquín aunque se dio a conocer lejos de "sa roqueta". En realidad, despuntó en el Atlético Baleares, con el que debutó con 16 años de la mano del técnico Nico López, y ya hizo las maletas rápido. Por ello Xisco durante muichos años era más conocido fuera de su casa que en la propia Mallorca, triunfó en el Deportivo de la Coruña, el club que le lanzó al profesionalismo tras subir al primer equipo y salir cedido al Vecindario de Segunda, donde macaba 13 goles. A su regreso a La Coruña en Primera anotaba nueve goles en la 2007-08. Después llegaría el traspaso al Newcasttle, una etapa que no fue positiva, retorno a la Coruña, salida al Córdoba, donde también dejó buen recuerdo antando ocho goles en Segunda y después diez en la temporada del ascenso a Primera.

Tras el descenso del Córdoba regresaba a la isla por primera vez para jugar, al Mallorca, en Segunda marcaría ocho goles y una permanencia tranquila en la 2014-15. Tras ese año regraba a Córdoba,otros ocho goles en Segunda, probaría la experiencia en Asia en el Muanthong de Thailandia, para después fichar por Osasuna también ocho goles en Segunda, a la siguiente cinco y ascenso a Primera. Después probaría Uruguay, el histórico Peñarol y ahí vuelta a España al Alcorcón, donde jugaría dos temporadas en Segunda, anotando seis y cinco goles. En Alcorcón ya empezó a tener problemas con las lesiones, pero eso no evitó que anotara goles y que dedicara un doblete mirando al cielo, horas después del fallecimiento de su padre.

Tras el descenso del Alcorcón, Xisco quería volver a casa y se planteó el retorno al Atlético Baleares para cerrar el círculo y retirarse en casa. No lo hizo a la primera oportunidad porque prefirió probar en Catar pero finalmente llegó en el mercado invernal. Con los balearicos de vuelta al Estadio Balear anotaba tres goles la pasada temporada. Esta temporada no han salido las cosas, los problemas físicos le han lastrado y ha sido titular en una ocasión. Tras ser sustitido tuvo sus más y sus menos con el técnico Juanma Barrero. Tal vez ahí su cabeza hizo click y empezó a meditar su retirada, no estaba disfrutando, las lesiones le estaban impidiendo aportar al equipo. Quedaba la opción de estirar algo más su carrera a los 37 pero ya ha decidido quedarse con sus hijos, quedarse en casa.









Algunos de los clubes por los que ha pasado el delantero no han tardado en reaccionar y desearle lo mejor.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado