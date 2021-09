Xavi Torres: "Ha sido un sueño volver a sentir ese hormigueo de las grandes citas"

Xavi Torres se ha quitado años de encima seguramente. Es la consecuencia inmediata de haber vuelto a sentirse deportista, sensaciones que posiblemente recordaba ya con dificultad por mucho que estuviera siempre cerca de una piscina. En los últimos años este auténtico referente del deporte adaptado en España no ha dejado de estar en la piscina, pero su misión era otra, ayudar a otros nadadores, como Marc Sánchez.

No ha dejado de hacer cosas, su energía da para mucho y a Xavi no le gusta estar parado, ya fuera como técnico, como conferenciante o como gestor deportivo, sus actividades han sido muchas en los últimos años tras su retirada en Londres 2012, cuando el cuerpo parecía pedirle un descanso.

Como él mismo ha dicho en reiteradas ocasiones, no ha dejado de nadar ni ha estado mucho tiempo sin tirarse a la piscina "porque lo necesito por salud". Sin esa permanencia en el agua hubiera sido imposible un retorno al deporte de élite para disputar unos Juegos Paralímpicos casi una década después y no hacer el ridículo. No sólo no ha hecho el ridículo sino que se ha metido en dos finales.

Torres, a sus 47 años, podría ser seguramente el padre de algunos de los chicos y chicas con los que se ha cruzado durante su estancia en Tokio o en el mismo viaje con el equipo español. Las sensaciones han debido ser muy extrañas, podría ser el padre pero a la vez se ha vuelto a sentir él mismo como un chaval, como uno de ellos. Parecido a regresar a la Universidad al cabo de muchos años.Torres ha vuelto a sentirse deportista y recuperar un mundo de sensaciones, algo con lo que pocas cosas pueden competir, y que nos traslada el propio nadador mallorquín.

"Se acabó nuestra aventura en Tokio. Ha sido un sueño poder estar ahí sintiendo de nuevo ese hormigueo de las grandes citas junto al resto de componentes del #TeamESP. Ni en mis mejores pensamientos podría haber creído que volvería a casa con la sensación de ser nuevamente competitivo tras tantos años alejado de eventos como éste".

El nadador recuerda sus registros en la piscina de Tokio: 150 estilos SM4, sexto en la final haciendo marca de la temporada en eliminatoria y final. 50 espalda S4, séptimo en la final batiendo el récord de España dos veces hasta dejarlo en 46.93. Décimo en los 200 libres S4.

Continúa su relato: "He disfrutado como un niño de estos Juegos y de competir. Pero sobre todo he disfrutado del camino que nos ha llevado hasta aquí. Lo hemos hecho con mucho cariño y cuidado, conscientes de que ya no soy ese nadador que era antes pero reinventando mi forma de nadar y entrenar cuidando la prevención de lesiones para logar mi mejor versión en el momento adecuado con la ilusón de un joven".

Resulta muy interesante conocer cómo ha ajustado su estilo y su forma de nadar para sacar rendimiento a un cuerpo que no tiene la energía de un joven de 20 o 30 años: "ya no nado con la frecuencia de antes ni con la misma violencia gestual pero he aprendido mucho sobre el manejo de mi cuerpo en el agua para desplazarlo lo más rápido posible".

El nadador mallorquín quiere "dar un agradecimiento infinito a Irene Guzmán por poner orden y acompañarme en los detalles del día a día y por saber sacar de este veterano lo mejor, y además hacerlo en el justo momento. Eres una gran entrenadora pero sobre todo sé que no podía haber elegido a nadie mejor para estar a mi lado en esta locura. También debo a Laureano Gil, nuestro seleccionador. Quiero decirle que mi forma de agradecer su confianza en mí era tratando de que se sintiera orgulloso de mi rendimiento y de mi compromiso con él y con el equipo. Gracias por tu trabajo incansable y por estar siempre cerca cuando lo necesitamos".

También agradece a Darío Carreras, Paco Ocete y a Mallorca Sport Medicine, a dirección del Palma Sport & tennis club donde se entrena y nombra a Marc, Joan, Biel, Nieves, Susana y "algunos pocos más que me han guardado el secreto hasta el momento en el que lo hice público".

Finalmente, Xavi Torres señala que "he disfrutado de compartir con mis compañeros y técnicos de selección este camino pretendiendo ser sólo uno más y ayudar en lo que pudiera para hacer de estos Juegos algo inolvidable".