Xavi Ginard: "Le dije a su capitán que iba a marcar, pero era broma"

La Copa del Rey no sólo es una competición en la que todo es posible sino que además es una competición de momentos y de jugadores, los actores insospechados cobran protagonismo en la competición del KO, jugadores que están en un segundo plano, que están en la reserva a la espera de ser movilizados de pronto encuentran su momento.

Es el caso del portero del Atlético Baleares Xavi Ginard, quien en las últimas dos temporadas ha perdido protagonismo ante la llegada de un portero como René Román. El de Artà, uno de los capitanes del equipo,ha pasado de no aparecer a ser el gran protagonismo de una noche de Copa emocionante que se resolvía por penaltis en La Planilla, el campo del Calahorra.

En una eliminatoria entre equipos de la misma categoría, todo parecía perdido con 1-0 en el 94. No había nada que perder ya en una falta a favor de los balearicos, así que el portero del Atlético Baleares Xavi Ginard subía al remate. El centro de Ignasi Vilarrasa, una vez más magistral la ponía en bandeja para que alguien atacara el balón y ese alguien era el goleador por sorpresa, el meta mallorquín. Ginard remataba impecablemente un preciso balón del lateral balearico y provocaba el éxtasis en sus compañeros.

Con el empate 1-1 se llegaba a la prórroga. El maltrecho campo de La Planilla que hacía difícil jugar en buenas condiciones no vería ningún gol más y llegaba el turno de los penaltis.

Parecía escrito que quien había emergido como héroe de la noche iba a continuar siendo el protagonista en los lanzamientos desde once metros. Y así fue, tras marcar Canario, Vinicius y Manel y marcar los tres locales, detendría el cuarto. Estuvo a punto de detener alguno de los tres primeros lanzamientos, incluso rozó alguno, pero sería en el cuarto a lanzamiento de David Grande cuando el meta adivinaba perfectamente. Igualaba la noche tras haber fallado Armando. Vilarrasa no falló, Zabaleta lanzaba alto y Ferrone marcaba el definitivo clasificando al Atlético Baleares que de esta forma rompe su mala racha en la Copa del Rey en la que hacía casi tres décadas que no superaba una eliminatoria, desde 1992 ante el Playas de Calvià.

El gran protagonista decía que "no lo había pensado y mira. Pero al capitán del Calahorra le he dicho antes que me sabía mal que iba a marcar e iríamos a la prórroga. Pero era en broma. Sabíamos a dónde íbamos campo muy difícil por las condiciones y por el equipo, de los últimos cinco había ganado cuatro y empatado uno. Sabíamos que sería complicado y más con el gol. Pero a veces se pone la suerte de cara. En el fútbol no todo es saber, hay que tener ese punto de suerte".