Volckmann renuncia a 200.000 euros de un patrocinador para mantener el nombre original Estadio Balear

Difícilmente el Atlético Baleares o cualquier otro club encontrará un propietario que sólo aporte desembolso a la entidad. El presidente y propietario del club, Ingo Volckmann ha revelado hoy en Deportes Cope Mallorca que ha renunciado a un patrocinador para bautizar el Estadio Balear por mantener el nombre original. Y todo ello habiendo financiado casi en solitario la recuperación y reforma del Estadio, una obra casi completa y más compleja que construir un nuevo campo, ya que ha habido que hacer un trabajo laborioso y costoso para mantener la antigua tribuna.

Volckmann no ha querido cifrar cuánto lleva desembolsado en el Estadio, y ha contado con la única ayuda del Ayuntamiento de 500.000 euros. Son varios millones de euros los que lleva desembolsados ya en el campo, topándose además con la lentitud de los permisos de obra en las diferentes fases, hecho por el que está parada la obra en este momento.

Por este motivo extraña más si cabe que Volckmann no haya querido bautizar el estadio con el nombre de un patrocinador, que aportaba según ha podido saber Deportes Cope Mallorca 200.000 euros por poner nombre al Estadio. Volckmann ha repetido de manera enérgica varias veces en el programa: "he dicho que no" a cambiar el nombre y poner un marca comercial, al menos por ahora, así como cambiar el nombre original de "Estadio Balear" por el de "Estadi" como piden algunos aficionados. En este sentido se ha mostrado dolido con algunas críticas hacia su persona con calificativos gruesos por no haber puesto el nombre en mallorquín.

Volckmann ha recordado que el nombre no se cambió jamás antes de su llegada: "El Club tuvo presidentes mallorquines antes de mí y ninguno quiso cambiarlo, por qué me lo piden a mí que soy alemán (ha dicho en referencia a presidentes y propietarios del club como Fernando Crespí, Tolo Cursach, Damià Estelrich entre otros), yo creo que lo justo es mantener el nombre original, respeto todas las opiniones y quien opine que hay que poner Estadi, pero me molestan mucho las faltas de respeto".