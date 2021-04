Virginia Torrecilla a la diputada Silvia Tur: "¿Ahora también hay género en las celebraciones?"

El oportunismo político no desaprovecha ni una sola ocasión para tener altavoz, especialmente en el mundo del deporte en el que sabe que va a encontrar amplio eco cualquier cosa que se diga. Que se lo pregunten sino al alcalde de Valladolid, Óscar Puente, tras el polémico arbitraje del Camp Nou en el Barcelona-Valladolid.

La última ha tenido como protagonista a la diputada por Formentera Silvia Tur a cuento de la campaña "Misma Pasión", un grito universal por la igualdad y contra el machismo a raíz del acoso a Misa. La portera del Real Madrid encontró el apoyo de su compañero Marco Asensio en la que se ha convertido en campaña más poderosa y eficaz en todo el mundo por la igualdad en el deporte.

Algo no debió gustar a la diputada Tur en esta campaña a la vista de su curioso análisis, que ha provocado estupefacción en aquellos que han leído su tuit. La diputada se pregunta "¿por qué las mujeres futbolistas imitáis la gesticulación masculina? ¿Por qué hacéis un tuit en el que ya os estáis justificando equiparándoos en pasión? absurdo todo".

En su afán por diferenciar el deporte por sexos, algo que de lo que generalmente se acusa más al machismo, la diputada parece aleccionar a las futbolistas sobre cómo deben comportarse para ser más feministas. El tuit de Tur era una respuesta al mensaje de la Real Sociedad, uno de las decenas de clubes en todo el mundo que se han sumado a esa campaña de apoyo a una jugadora que ha sido acosada y, como en la mayoría de casos, con fotografías de jugadoras y jugadores de su club.

El tuit en concreto era una celebración de los equipos femenino y masculino de la Real Sociedad en la que se ve una celebración de gol de Nahikari y otra de Oyarzábal.

Per què les dones futbolistes imitau la gesticulació masculina? Per què feis un tuit en què us estau justificant equiparant-vos en passió? Absurd tot plegat