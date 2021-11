El viento juega con la flota del Mundial TP52

Sled ha alcanzado a Phoenix en el liderato del Rolex TP52 World Championship tras las dos mangas de ayer desde el Real Club Náutico de Palma. El barco americano ganó en la lotería de la segunda prueba del día y es colíder, pero todo está absolutamente abierto porque entre los cuatro primeros barcos sólo hay dos puntos de diferencia en la competición final de la temporada 2021 de 52 SUPER SERIES. La primera prueba del día la ganó el Alegre de Andrés Soriano por delante del Provezza.

Esta regata de 52 SUPER SERIES va camino de convertirse en un quebradero de cabeza para los armadores y sus equipos. Quedan tres días de competición para decidirlo todo: Mundial y campeonato de la temporada. Y ahora mismo no hay nada cierto. Sled, Quantum, Platoon y Phoenix están separados por sólo tres puntos en la regata y por cuatro en el circuito. Quedan seis mangas y la incertidumbre del sábado en el que el parte meteorológico no es nada halagüeño. Hoy las condiciones fueron una locura con el viento de tierra que no llega tan franco como el viento térmico. Eso provocó que hubiera que jugar a la lotería en cada decisión táctica.

Francesco Bruni, táctico del Sled, explicaba: “Es un día de locos, nunca habíamos visto tanto cambio de liderato en una manga. La velocidad del barco hoy no contaba tanto como el lugar por el que navegabas. Estamos contentos en el equipo por cómo hemos manejado los roles, aunque hemos tenido un poco de suerte también. Queda mucho y tenemos que estar concentrados cada día. Esto va a cambiar en cada manga. Estamos ahí en la pomada, no tenemos nada de ventaja con nadie y estamos todos empatados y seguimos luchando. Va a ser todo jugado el último día. El viento venía hoy de todos los lados y era muy inestable, muy difícil programar lo que hacer, pero tuvimos un buen día. Me gusta mucho navegar con esta incertidumbre. Es una lucha muy linda”.

Clasificación del ROLEX TP52 World Championship RCNP 2021 (Tras 4 mangas)

1. Phoenix (1,1,6,7) 15 puntos.

2. Sled (7,2,5,1) 15 puntos.

3. Quantum Racing (4,5,3,4) 16 p.

4. Platoon (3,3,4,8) 18 p.

5. Bronenosec Gazprom (2,8,9,2) 21 p.

6. Alegre (5,9,1,10) 25 p.

7. Interlodge (9,4,7,5) 25 p.

8. Provezza (10,7,2,9) 28 p.

9. Code Zero (6,6,10,6) 28 p.

10. Gladiator (8,10,8,3) 29 p.

Clasificación general circuito 52 SUPER SERIES 2021

1. Sled 60 puntos.

2. Quantum Racing 60 p.

3. Phoenix 62 p.

4. Platoon 63 p.

5. Alegre 69 p.

6. Bronenosec Gazprom 73 p.

7. Provezza 87 p.

8. Interlodge 97 p.

9. Gladiator 114 p.