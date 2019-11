Debut, titularidad y victoria de Idrissu Baba con Ghana; no se puede pedir más. El joven centrocampista del Real Club Deportivo Mallorca jugó 90 minutos, momento en el que fue sustituido, en el triunfo de la selección ghanesa ante Sudáfrica (2-0). El encuentro, clasificatorio para la Copa de África de Naciones 2021, se decidió con goles del atlético y ex bermellón Thomas Partey minutos antes del descanso y de Mohammed Kudus en las postrimerías del partido.

Triunfo importante el de Ghana, que se coloca segunda del grupo C con tres puntos. Sudán venció a Santo Tomé y Príncipe por 4-0 el pasado miércoles y queda como primera de grupo por la diferencia de goles. El próximo lunes 18 de Noviembre las Black Stars disputarán su segundo partido de clasificación para la Copa África y lo harán ante el colista del grupo, Santo Tomé y Príncipe (17:00h).

Cabe destacar el notable protagonismo de los jugadores de LaLiga con la selección de Ghana; aparte de Baba también jugó otro ex del RCD Mallorca como es el central Kasim Adams Nuhu, ahora en el Fortuna Dusseldorf de la Bundesliga. El atacante Boateng, ex del Levante, también fue titular; Joseph Aidoo, central del Celta de Vigo, disputó los 90 minutos y el centrocampista del Atlético de Madrid Thomas Partey no solo fue titular sino que abrió la lata con un gran gol a los 37 minutos.

Siempre es bueno que jugadores de LaLiga tengan protagonismo con sus selecciones nacionales y el caso de Baba no es una excepción; sus brillantes actuaciones no están dejando indiferente a nadie y esta convocatoria con Ghana hace que su valor siga aumentado. Es posiblemente el jugador con un mayor valor de mercado del club balear. Que el RCD Mallorca se ande con ojo porque desde luego novias no le van a faltar al ghanés.