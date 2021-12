La "victoria" del Andratx, eliminado por penaltis por el Sevilla en una noche histórica

"Les he dicho que no sueñen con pasar" dijo el presidente Rafael Ribot la víspera en Deportes Cope Baleares. Efectivamente, los jugadores no soñaron, hicieron y estuvieron a punto de conseguirlo. El CE Andratx vivió la mejor noche de su historia ante el Sevilla FC que fue incapaz de ganar a los "gallos" en 120 minutos.

Sólo los penaltis apearon al Andratx de seguir haciendo historia y eliminar a uno de los mejores equipos del fútbol español. De hecho ya fue histórica su "victoria". Su "victoria" fue llegar vivos en la eliminatoria hasta el minuto 90, que el Sevilla fuera incapaz de ganarles, y su "victoria" fue llegar vivos hasta el minuto 120. Lo señalaba José Contreras, el técnico que se había pedido el Sevilla por sus simpatías hacia el equipo hispalense y Lopetegui.

Había adelantado al Sevilla el jugador "mallorquín" Rafa MIr (de familia y criado en la isla aunque nacido en Murcia donde jugaba su padre), con un pepinazo dentro del área. Parecía que el Sevilla podría encarrilar la eliminatoria. Pero los hispalenses eran incapaces de generar ocasiones, inadaptados todo el partido al pequeño Sa Plana, intentando mover al Andratx de lado a lado, pero con muy poca profunidad, con pocas ganas de exponerse los jugadores del Sevilla, sin duelos, sin encarar apenas, un juego horizontal plácido para el Andratx.

Los gallos imprimieron velocidad y a balón parado crearon mucho peligro con el héroe de esta Copa del Rey, Miki Llabrés. Ya en el primer tiempo creó problemas a Dmitrovic de corner. Pero en la segunda mitad iba a igualar el tanto de Mir con una soberbia falta desde la frontal en la que engaña al meta serbio que se confió. Un golazo que pasa a la historia del Andratx, del pueblo y de todo el fútbol balear.

Porque medio pueblo estaba en el campo como aquel que dice. Prácticamente un 40% del pueblo estaba en Sa Plana con esos 2.000 espectadores que doblaban la capacidad habitual del pequeño campo. Tan pequeño el campo y el acceso que el autobús dejó a los jugadores del Sevilla a bastantes metros. Los jugadores tuvieron que darse un paseíllo ante los aficionados.

Llegó el momento de los penaltis y los jugadores andritxols lanzaron con mucha tranquilidad en su gestualidad pero se impuso por muy poco la mayor calidad y experiencia de los sevillistas. Lorente fallab a, Bonet, Pomar, Pep Vidal, Fernando, Damià marcaban y finalmente Gaspar lanzaba al larguero.

Rubén Nova, el héroe local, el alma máter del Andratx, no quería mirar junto a sus compañeros. Sentado en su silla de ruedas, miraba hacia abajo, antes había sido homenajeado y el Sevilla tuvo un gran detalle y le regalaba una camiseta con su nombre. Una noche de emociones para Nova que lloraba tras el homenaje de Sa Plana.













