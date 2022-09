El vicepresidente y accionista de los Suns, Jahm Najafi, pide la renuncia de Sarver

Continúa la tormenta por el caso Sarver en la NBA. En la liga de baloncesto las reacciones han sido muy contundentes pidiendo la expulsión de Robert Sarver, copropietario también del RCD Mallorca, de los Phoenix Suns y de la NBA. El mismo Lebron James, estrella máxima del firmamento NBA y con mayor peso en la opinión del colectivo de jugadores, indicaba que la sanción de la NBA se había quedado corta con la suspensión de un año y los 10 millones de dólares de multa.

La estrella del propio equipo de Sarver, Chris Paul, era igual de contundente. Como presidente del sindicato de jugadores hasta el año pasado y jugador de la franquicia de Arizona, Paul se había mostrado preocupado pero prudente a la espera de las conclusiones de la NBA en su investigación, pero ahora ya no deja lugar a dudas de que no se siente cómodo teniendo un propietario con ese comportamiento.

Paul indicaba que "como muchos otros, revisé el informe. Estaba y estoy horrorizado y decepcionado por lo que leí. Esta conducta, especialmente hacia las mujeres, es inaceptable y nunca debe repetirse. Soy de la opinión de que las sanciones no lograron abordar verdaderamente lo que todos podemos estar de acuerdo en que fue un comportamiento atroz. Mi corazón está con todas las personas que se vieron afectadas”.

Ahora ha sido nada menos que el vicepresidente de los Suns, Jahm Najafi, accionista minoritario, el que se ha mostrado contrario a la presencia de Sarver en la franquicia:

"Debe haber tolerancia cero para las acciones discriminatorias de cualquier nivel, en cualquier entorno, por no hablar de uno profesional. No puedo, con buen juicio, sentarme y permitir que nuestros hijos y futuras generaciones de aficionados piensen que este comportamiento es tolerado debido a la riqueza y el privilegio".

Por ello, Najafi dice que "de acuerdo con mi compromiso de ayudar a erradicar cualquier forma de racismo, sexismo y prejuicio, y como vicepresidente de los Phoenix Suns, pido la renuncia de Robert Sarver. Si bien no tengo interés en convertirme en el socio gerente, trabajaré incansablemente para garantizar que la próxima persona encargada del equipo trate a todas las partes interesadas con dignidad, profesionalismo y respeto".





Es difícil que la NBA vaya más allá y modifique su sanción pero es obvio que las presiones de la liga son muy grandes hacia el propio Sarver para que abandone la NBA. Cuánto estará dispuesto a aguantar Sarver es otra cosa. El escenario que se abre ahora mismo es que con Sarver apartado de la escena, el banquero simplemente se dedique a esperar que se firme el nuevo contrato de televisión de la NBA que volverá a aumentar los ingresos para las franquicias y por lo tanto a elevar el precio de los Suns, por lo que podría hacer una operación mucho mejor si vende su participación con ese nuevo contrato.

El nuevo contrato se cerrará pronto ya que el vigente expira en 2025, y pasará de los 24.000 millones que se firmaron en 2014 a los 75.000 millones con los que se especula ahora, son 8.300 millones por temporada a repartir entre las 30 franquicias.

¿Y en Mallorca?

Las reacciones en el RCD Mallorca han sido las de minimizar todo lo posible el impacto de esta noticia sobre uno de sus propietarios y quien lideró el desembarco en 2016 en el RCD Mallorca, Robert Sarver. La carta del presidente Andy Kohlberg dejaba claro que él está al frente de las operaciones y consideraba a Sarver "propietario minoritario" del club, a la vez que despejaba el horizonte al manifestar que todo sigue igual y que no afectará al plan de la propiedad en el Mallorca.

¿Pero y la sociedad? en plena tormenta política por los convenios de patrocinio que el Consell de Mallorca va a firmar con el club y resto de entidades deportivas, le preguntaban a la presidenta del Consell Catalina Cladera si se replantean la inversión en el club por el caso Sarver.

Cladera dejaba claro que nada tiene que ver una cosa con la otra: "condeno todas las acciones xenófobas, sexistas o antisociales, forma parte de nuestro talante pero no me toca a mí valorar esta sanción. Y sí creo que se ha de separar de lo que hace el Mallorca, entidad centenaria y de los valores que representa de mallorquinidad y el trabajo que hace en el deporte. No nos planteamos que esta sanción pueda influir en el trabajo que hace y las contraprestaciones que este patrocinio puede comportar".