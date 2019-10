Vicente Moreno sobre los horarios: "Va a ser un poco inhumano para el jugador"

No es de quejarse demasiado Vicente Moreno, ni por los horarios ni por las circunstancias que rodean los partidos, pero esta vez el técnico valenciano no ha querido ocultar su contrariedad por tener que jugar jueves y domingo teniendo que viajar a Valladolid y siendo horario matinal el encuentro en Zorrilla.

El técnico cree que no es lo mejor para los futbolistas y que van a tener que hacer un sobreesfuerzo. "No va a haber tiempo de nada, trataremos de hacer el mejor equipo para Valladolid, también el Valladolid se quejaba y ellos jugaban a las 21h y nosotros en cambio a las 12h. Va a ser un poco inhumano para el jugador, pero me quiero centrar primero en el partido de mañana".

Moreno suele hacer pocos cambios en sus alineaciones, así que esa poca recuperación para el jugador le obligará a hacer quizá más cambios de lo habitual. "Este partido me va a condicionar más para el siguiente" ha repetido. "Del fin de semana pasado tenemos tiempo. El partido que me preocupa es el de mañana ante Osasuna, intentaremos poner el mejor once posible para ganar".

Precisamente sobre los navarros ha destacado su potencial "un equipo muy intenso que te presiona arriba", y ha puesto como ejemplo de su potencial que "fueron capaces de llevarse uno de nuestros mejores jugadores de la pasada temporada" en referencia a Pervis Estupiñán.

"Esto ya te dice que jugamos con un equipo que tiene poderío en cuanto a jugadores y está bien trabajado. Ya me he enfrentado muchas veces a Jagoba Arrasate y es un gran entrenador, ahí está su trabajo. Va a ser muy incómodo juegues contra ellos en su campo o mañana".

Moreno fiel a su filosofía no ha dado pistas sobre sus planes ni qué jugadores pueden ser novedad aunque ya puede contar con Sedlar, inédito aún en liga. Lumor puede ser una de las novedades y es el turno quizá entre mañana y el domingo para jugadores como Trajkovski, Kubo, Salibur o quién sabe si Chavarría, fichajes hasta ahora con poco protagonismo excepción hecha del japonés.

Precisamente Vicente Moreno es noticia hoy por ser el PREMIO POPULAR 2019 de Cope Mallorca, en la 40 edición de la distinción de esta casa. Moreno ha sido premiado tras la gesta de conseguir dos ascensos consecutivos desde su llegada al RCD Mallorca. La gala será el 25 de Noviembre en el Auditorium.