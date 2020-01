Vicente Moreno: "Del mercado no opino, no tengo información"

Con semblante serio, Vicente Moreno ha preferido evitar valoraciones sobre los fichajes y no fichajes del club bermellón en esta ventana invernal. Si ya tiene por costumbre ser muy prudente a la hora de valorar las incorporaciones, esta vez ha sido menos explícito que nunca a la hora de pronunciarse y ha preferido directamente no opinar. Las palabras del técnico han sorprendido.

"No tengo opinión ninguna la respecto, a veces manejáis vosotros más información que yo, opinad vosotros, teniendo más información tenéis más base que yo para opinar, así que no opino del mercado invernal. Escuchaba a un entrenador de un equipo grande que decía que él entrena lo que tiene, si un grande opina esto, pues voy a hacer mía la frase, yo entreno lo que tengo, ni más ni menos".

Esta falta de información que reconocía el entrenador ha sido aún más evidente cuando ha desvelado él mismo que se ha enterado que Baba Rahman ya no estaba esta misma mañana: "nunca digo la convocatoria ni el once, primero la saben los jugadores, pero en el caso concreto de Baba Rahman que me preguntas no ha estado esta mañana, y casi me he enterado a la par que vosotros que no estaba, me he enterado esta mañana de que no venía ya, así que tenemos la misma información, no os puedo ayudar mucho".

Sobre la llegada de Koutris ha comentado que "había una necesidad en esa posición, lógico por el estado físico de Baba Rahman y nada más, está recién llegado y hay que dar margen de tiempo para opinar", en la que suele ser tónica del técnico, siempre muy prudente a la hora de enjuiciar incorporaciones a las que quiere ver en acción antes.

Moreno ha repasado lo que es una evidencia, la diferencia de potencial económico con los competidores para fichar: "ni me preocupa ni me deja de preocupar. Es una realidad, hay equipos que están por detrás, a la par o por delante que se han gastado 40 o 50 millones. Es una realidad con lo que competimos. Nuestra obligación es competir y tener la ilusión de conseguir los objetivos. Hay que valorar que el equipo que quitando dos o tres jornadas siempre ha estado fuera del descenso, en eso nos centramos. Lo que me ocupa y preocupa es el partido de mañana".

Vicente Moreno se ha referido así al duelo ante el Valladolid: "hablar del término final es cuando no hay nada más después, aquí va a haber, ganando o sea lo que sea, habrá día después y quedarán partidos. Pero evidentemente es muy importante para nosotros, queremos sumar tres puntos y sabemos que nos da una semana más esa opción de estar fuera del descenso, siempre es noticia positiva y agradable. No sólo lo que te pueda venir por detrás sino también por acercarte a los que están por delante. Es un partido muy importante pero siempre afrontamos todos los partidos dándole la máxima importancia".