Vedat Muriqi y su mejor semana de la temporada con el RCD Mallorca

Así de rápido cambia el fútbol, lo acaba de comprobar Vedat Muriqi, el delantero referencia del RCD Mallorca. De no encontrarse bien como él mismo reconocía hace una semana, de estar lejos de su mejor versión, de no haber sido incluso titular en algunos partidos, a ofrecer lo mejor de su repertorio.

El fútbol como estado de ánimo se ha comprobado esta semana en el Mallorca en los dos encuentros en Son Moix. Del miedo ante Osasuna y perder dos puntos al final, lo que no era la primera vez que ocurría, a la confianza plena ante Las Palmas. Y nadie mejor que Vedat Muriqi encarna ese cambio drástico en una misma semana. El delantero rompía esa cadena que parecía atenazarle a él y al propio equipo, ya que no habían visto portería en lo que llevábamos de 2025. Ante Osasuna marcaba el penalti que él mismo había fabricado y eso ha parecido soltarle, también al equipo.

Ayudaba marcar en seguida ante Las Palmas, pero parece llegar a ese primer gol tuvo que llevarse a cabo una perfecta ejecución. Dani Rodríguez ponía un centro preciso pero que había que convertir en oro, es lo que hizo el delantero de Prizren con un cabezazo que le reivindica entre los mejores cabeceadores de la liga.

Es algo que se sabía, pero últimamente no había podido reflejarlo porque apenas le llegaban balones como los que necesita él. No le alimentaban, y así es muy difícil. Tras el cabezazo impecable llegaba el segundo esta vez con su otra especialidad, el pie izquierdo al primer golpeo. Muriqi es un rematador nato, de primer golpeo, un especialista del área. Luego sorprendería con una acción individual con regate en el área y mandó el tiro a la madera. Hubiera sido un triplete brillante.

Muriqi marcaba en definitiva un doblete, algo que no hacía desde 2023. Hay que remontarse al 9 de Abril de 2023 para encontrar otro doblete del delantero mallorquinista en la liga. Aquella temporada marcaba 15 goles, su mejor curso como bermellón. La pasada temporada una lesión le tuvo apartado varios meses y acababa con siete tantos la liga. Con sus dos goles de ayer se coloca con seis tantos como maximo goleador del equipo, por cinco de Larin y cuatro de Dani, quien además suma cinco pases de gol.

El más feliz del mundo.-

"Muy contento, en este momento no hay nadie más contento que yo, a seguir a por más. Mala suerte ese palo, estaba casi seguro de marcar uno más, pero es fútbol y en las próximas. Al final esto me sirve para trabajar más y a ver si en el siguiente. Ha sido una gran primera parte, en la segunda hemos sufrido un poco. Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí, cómo no me importaba nada, había que ganar lo antes posible. A seguir esta semana que nos toca un gran equipo como el Sevilla".