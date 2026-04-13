Vedat Muriqi, el delantero que cambió la historia del RCD Mallorca: "Me gustaría acabar aquí mi carrera como una leyenda de verdad"

"Vine para ser una leyenda del Mallorca". Esta idea le rondaba en su intimidad a Vedat Muriqi en cuanto se dio cuenta de que Mallorca su sitio. Dos que se desconocían mutuamente, ni Muriqi sabía mucho del Mallorca y de la isla ni en Mallorca se sabía nada de aquel delantero suplente de la Lazio.

Pero fue amor a primera vista, porque Muriqi nada más aterrizar en la isla y dar sus primeras carreras por Son Moix se metió a la gente en el bolsillo. En un Mallorca crítico, que recordaba al hace mes y pico cuando llega Demichelis, Muriqi fue el nervio, la energía, el líder, pronto llegaron los goles, anotó cinco en aquella media temporada desde su llegada en el mercado invernal en 2022.

Aclamado como si llevara toda la vida en sus primeras muestras de energía, no fue un gol sino una acción defensiva, corriendo ante su adversario, cortando un avance y levantando el puño.

Desde entonces, Muriqi es referencia de este Mallorca, ante el Rayo Vallecano marcaba dos goles en el segundo palo, un córner peinado por Samu y un centro de Luvumbo a la contra, este último le hace sumar 21 esta temporada (21 de 39 del Mallorca, una barbaridad), tan solo a dos de Mbappé en el Pichichi y le hace entrar ya como leyenda en la historia del Mallorca, al acumular 55 goles en Primera. Supera nada menos que a Samuel Eto'o, quien anotaba 54 en cuatro temporadas y media, las que lleva Muriqi pero aún no ha completado. Muriqi ha anotado 9 goles con el pie izquierdo, seis de cabeza, cinco con la derecha y cinco de penalti. Al Rayo le ha marcado ya nueve goles desde su llegada a la Liga.

Muriqi ha cambiado la historia del Mallorca porque gracias a sus goles el Mallorca ha permanecido en Primera División desde el último ascenso, en 2021. Cada jugador marca una época, Eto'o fue posiblemente el mejor de la historia, pero también jugaba en un gran Mallorca, mientras que Muriqi ha tenido que marcar en equipos que no tenían ese talento y que han navegado en aguas turbulentas, excepto una gran temporada con Aguirre y otra con Arrasate que finalizaban en media tabla. Tuvo en Kang-In Lee un gran asistente, ahora cuando se ha demostrado que había más talento del que parecía, con Darder y Torre ya al mando de las operaciones, antes con Virgili cuando le ha hecho llegar también buenos balones, Muriqi ha anotado casi todo lo que le ha llegado.

Supo que era el sitio.-

En aquella media temporada en 2022, Muriqi supo que era su sitio, pero no era jugador del Mallorca y parecía destinado a jugar en Bélgica, acordaban él y la Lazio un traspaso al Brujas. Sin embargo, por esos caminos de Dios que nadie conoce pero se pueden intuir internamente, el traspaso al Brujas se frustró en cuanto Muriqi se dio cuenta de que allí no era un fichaje esperado, que en realidad no le querían y el Brujas decía no haber pasado satisfactoriamente el reconocimiento médico. Que Dios le conserve la vista al club belga y a su médico, si es que fue el médico el que firmó ese parte. Pablo Ortells, director deportivo, estuvo atento y cogió el teléfono. Muriqi quería volver a la isla y el Mallorca quería a ese delantero.

Se convertía en uno de los fichajes más caros de la historia del Mallorca, nueve millones de euros más bonus por un delantero que aseguraba gol y compromiso. Pero había que jugársela, el Mallorca lo hizo con esta inversión.

Hace unos meses, el pasado mes de Julio, el Mallorca le renovaba hasta 2029 en una operación que podía parecer incomprensible, tenía dos años más y una edad ya madura. Ortells ha vuelto a tener razón en aquella decisión, con esa renovación el delantero, el jugador mejor pagado de la plantilla, se quedaba satisfecho y está demostrando en cada partido que si el club apostaba por él lo iba a devolver.

Rendimiento increíble.-

Sin embargo, por muy buenas que fueran las perspectivas, nadie podía imaginar lo de esta temporada. Es cierto que al delantero de Prizren le han respetado las lesiones, que físicamente está mejor que nunca, pero en un equipo que ha estado siempre en descenso o rozando el descenso, él no ha parado de meter goles. Suma 21 goles y está a dos de Kylian Mbappé en la clasificación del Pichichi. En Son Moix se cantaba "Muriqi balón de oro", un cántico que empezaba tras su segundo gol y una victoria importantísima que mantiene al Mallorca fuera del descenso (dos puntos más). El delantero se lo tomaba a risa y bromeaba primero con la grada para acabar saltando con sus compañeros. Después ante las cámaras de televisión decía entre risas "están locos" en referencia a los aficionados que le cantaban. Muriqi colocaba sus botas en el museo del RCD Mallorca.

Leyenda.-

"Desde el primer día y primeras entrevistas aquí lo decía, quería ser leyenda de este club, tenía sensaciones diferentes y me sentía en mi casa. He superado a una leyenda como Eto'o, estoy orgulloso de mí mismo, muchísimas gracias por el apoyo de toa la isla, aficionados, mis compañeros, staff, mi familia de todos vosotros. Sin todos sería imposible. No pienso parar aquí, ojalá más, sobre todo para permanecer en Primera División que es el objetivo. Mbappé no es mi rival, es de otro mundo, si sigo así hasta el final se ve que es posible, con honestidad digo que no me importa. Tenemos caminos diferentes respecto a Mbappé, yo voy a seguir por mi camino y ojalá más. Llevo muchos goles y parece que el equipo depende mucho de mí pero no es verdad, es importante el equipo aunque yo no meta goles, ha habido ejemplos de delanteros que han metido muchos goles y el equipo ha bajado. Sobre Güiza, si meto los mismos (27) creo que bastaría para salvarse. Ojalá no haga falta, no me importa tanto los goles sino el objetivo colectivo. ¿Verano? no sé, no estoy pensando en eso, estoy pensando hasta el último partido y luego como dije en Enero, ya veremos, depende del club, de las ofertas que haya, yo encantado aquí, ahora estoy en los libros del club y me encantaría acabar aquí mi carrera como una leyenda".