Vedat Muriqi cumple 32 años en el mejor momento deportivo de su carrera con 21 goles, a tres del pichichi Mbappé y a falta de seis jornadas 

Este viernes 24 de Abril es un día especial, tras la celebrada jornada de Sant Jordi en la que los lugares emblemáticos de Palma y los pueblos se llenaban de libros, hoy es un día especial para el jugador más importante del RCD Mallorca, Vedat Muriqi, sigue escribiendo páginas brillantes en el libro de su carrera. Hoy cumple 32 años y lo hace con el interés por seguir marcando goles para ayudar a la permanencia del RCD Mallorca.

Porque el delantero bermellón está en el mejor momento de su carrera futbolística, nunca había pasado de 17 goles en una temporada, y hay que remitirse a su etapa en Turquía. En el RCD Mallorca su tope habían sido 15 goles, pero esta temporada tan extraña del Mallorca está pulverizando registros.

Lo hace en un equipo que ha vivido peligrosamente toda la temporada, que también está en su mejor momento de la temporada antes de viajar a Vitoria para medirse a otro rival directo. Tras el empate 1-1 ante el Valencia, el equipo quiere dar un paso adelante fuera de casa, donde sólo ha sumado seis puntos esta temporada, con una sola victoria, el segundo peor visitante de la liga.

No puede haber confusión en un equipo por más que esté haciendo cosas bien y los jugadores hayan aumentado su confianza notablemente con Demichelis. Fuera de casa tienen que dar un paso adelante. Lo sabe también Muriqi que ha marcado en la mitad casi de los últimos diez partidos.

Ante el Valencia se quedaba sin marcar, tal vez su día más desafortunado en el remate, con tanto homenaje pirata en Son Moix incluido un gran tifo. Mejor dejar que celebre el "pirata" a su manera, sin tanta coreografía ni folklore. Esto no es ninguna fiesta, esto es un equipo intentando sobrevivir en Primera.

Muriqi cumple 32 años en plenitud, sus 21 goles le mantienen a tres de Kylian Mbappé en el pichichi de la liga, y está tan solo a seis goles del registro de Güiza en la 2007/08 único pichichi del Mallorca. Precisamente el gran momento de Muriqi no ha pasado inadvertido para quienes buscan gol, lógicamente, y entre ellos un club que busca sustituto para un jugador tan caro como Lewandosvki que lo ha sido todo pero que parece en el ocaso de su carrera. El Barça busca sustituto de perfil parecido y se habría fijado en el mallorquinista según algunas informaciones.

En este sentido, el agente del jugador, Utku Cenikli, visitaba Son Moix para presenciar el encuentro ante el Valencia el pasado martes y verse con Muriqi. Sin embargo, el agente ha dicho que no hay nada ahora mismo. Obviamente se hablará mucho de Muriqi en los próximos meses.

"Estuve en el partido contra el Valencia. Fui a ver a Muriqi. Ya lo había visitado antes. No hay novedades concretas sobre un posible traspaso. Vedat es un jugador contrastado y muy querido en Mallorca. Su objetivo es terminar los partidos que le quedan con éxito y es leal a su club. Hay interés por él, está haciendo una gran temporada, pero está totalmente focalizado en este momento en el Mallorca”, ha declarado el agente al diario AS. Muriqi tiene una cláusula que ronda los 40 millones de euros, aunque el club guarda la información con celo. Una cláusula algo superior tras la ampliación de contrato hasta 2029 hecha el pasado verano, ya que la anterior era de 30 millones de euros. Por lo pronto Muriqi quiere la permanencia del Mallorca ya que la situación del equipo le impide disfrutar del todo de su gran momento goleador.