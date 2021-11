Una situación surrealista la vivida este jueves con un cúmulo de despropósitos entre dos clubes vecinos que comparten instalación y que están obligados a entenderse tanto entre ellos como con el Ayuntamiento, titular de las instalaciones. El convenio de cesión de Can Misses a la UD Ibiza para que el club que preside Amadeo Salvo pudiera reformar el estadio para adecuarlo a la Segunda División y la normativa LFP es el origen de este conflicto que no hace sino sumar capítulos y reproches. Ayer el CD Ibiza de segunda RFEF entraba al campo de Can Misses III cuando estaban trabajando los operarios de la UD Ibiza en el césped. Según el CD Ibiza les boicotean, según la UD Ibiza, no les tocaba entrenar ese día en ese campo. Intercambio de reproches en pleno campo y llamada a la policía Nacional que tuvo que presentarse para mediar.

Recordemos que la Ud Ibiza ha invertido 2.3 millones de euros según el convenio que se anunció entre el Ayuntamiento de Ibiza y el club celeste tanto en la reforma integral del Estadio como la adecuación de los campos de entrenamiento (y construcción de dos campos para fútbol base). El CD Ibiza que milita en Segunda RFEF siempre se mostró en contra de este acuerdo por no poder jugar en el Estadio y jugar sus partidos en el campo exterior.

En teoría todo está regulado en cuanto a horarios y uso de las instalaciones pero este jueves se vivía una situación esperpéntica al acudir al entrenamiento el CD Ibiza al campo de Can Misses 3 cuando trabajaban los operarios de la UD Ibiza. El espectáculo se trasladó a twitter donde se produjo el intercambio de comunicados y reproches. Según la UD Ibiza no le tocaba ese día entrenar al CD Ibiza en el Can Misses 3.

Todo empezó con unas imágenes que publicaba el CD Ibiza en las que mostraba su entrenamiento en Can Misses 3 con operarios de la UD Ibiza trabajando en el césped

Y añadía con el reproche: "No se puede poner en riesgo la salud de las personas de esta manera"

Este tuit del CD Ibiza fue contestado inmediatamente por la UD Ibiza, que acusó al club de segunda RFEF de mentir.

Y añadía unas imágenes del CD Ibiza entrando al campo cuando estaban trabajando los operarios de la UD trabajando en el césped.

?? Prueba de la mentira y manipulación: pic.twitter.com/eEOpsxr24m





El alcalde de Eivissa, Rafael Ruiz, lamentaba lo ocurrido y decía que "como ciudadano, deportista y alcalde de Eivissa me entristece profundamente lo sucedido hoy en Can Misses 3. El deportes representa unos valores: respetar las normas, los acuerdos, a los compañeros y al adversario. Los acuerdos se han de cumplir para la convivencia. Todo el mundo ha de ser ejemplar".

Com a ciutadà, esportista i alcalde d’Eivissa m’entristeix profundament el succeït avui a Can Misses 3.



L’esport representa uns valors: respectar les normes, els acords, als companys i a l’adversari.



Els acords s’han de complir per la convivència.

— Rafel Ruiz /♥? (@RafelRuiz) November 11, 2021

La responsable municipal de deportes Elena López también ha sido contundente:"lo que ha pasado hoy en Can Misses III no es deporte y no puede volver a pasar. Nuestra ciudad no merece este conflicto tan lamentable. Las normas están para respetarlas y los clubes tienen que sentarse, hablar y pactar las diferencias.





Lo que avui ha passat a Can Misses III no és esport i no pot tornar a passar. La nostra ciutat no mereix aquest conflicte tan lamentable. Les normes estan per respectar-les i els clubs han de seure, parlar i pactar les diferències.

— Elena (@elelopez77) November 11, 2021

Lo que está claro es que vecinos mal avenidos, problema seguro.