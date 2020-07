Vallori: " No voy a entrar en más polémicas contando provocaciones del cuerpo técnico"

El capitán Vallori se ha despedido este mediodía ante la prensa acompañado por el presidente del club, Ingo Volckmann, quien le ha entregado una camiseta enmarcada con su nombre y la palabra 'Kaiser', en agradecimiento a su rendimiento y profesionalidad tras 123 partidos de liga y 3 goles, siendo un referente dentro y fuera del campo. Seguirá ligado al club como entrenador de fútbol base y no se descarta que también se incorpore en el organigrama si el club lo considera oportuno.

"Feliz por terminar mi carrera en la isla, junto a mi familia en este club que apostó por mi y triste por no jugar ni un minuto en playoff y no lograr el ascenso en dos años, ha sido duro" ha reconocido Vallori delante de los medios. La polémica ha llegado cuando le han preguntado al mallorquín por el ex-entrenador del conjunto, Manix Mandiola. El central no ha querido abrir la Caja de Pandora, pero no se ha mordido la lengua en ningún momento. "Hay que ser más empáticos con la propiedad y ponernos en el lugar de todos y el entrenador no fue empático".

Guillem Vallori e Ingo Volckmann durante la despedida del jugador

El presidente del club, Ingo Volckmann, tampoco ha querido querido hablar del tema. Pero con el paso del tiempo, su temperamento fue creciendo: "en los 5 últimos partidos fuera de casa en el playoff no marcamos ni un gol, así es imposible ganar". Aun así, ha comunicado que, tanto Patrick Messow y el propio Ingo Volckmann, se están reuniendo con buenos entrenadores para la próxima temporada: "Patrick está hablando con varios entrenadores que quieren venir, tenemos Estadio, se ha hecho un buen trabajo, los jugadores también quieren venir y hemos llegado a 3 playoffs en las últimas 4 temporadas. Planificaremos en conjunto" .