Valjent: Son tres puntos importantes pero aún queda mucho"

Martin Valjent, al igual que el resto de sus compañeros, se prepara para afrontar en esta próxima jornada de liga un partido que está marcado en rojo por todos los aficionados del Real Mallorca. Ese partido no es otro que la visita del conjunto que entrena Vicente Moreno al estadio de Cornellà-El Prat para enfrentarse al Espanyol en un partido clave en la pelea por mantener la categoría tanto para los bermellones como para los blanquiazules. "Es un partido importante ante un rival importante, pero no es definitivo", ha asegurado hoy Valjent tras el entrenamiento del equipo mallorquinista en la Ciudad Deportiva Antonio Asensio.

Para el central bermellón la importancia del partido viene dada por otro motivo. "Necesitamos ganar fuera de casa y necesitamos ganar para lograr los puntos. Es un partido ante un rival directo y sabemos la improtancia que tiene", ha señalado indicando de nuevo que "son tres puntos muy importantes pero aún queda mucha liga". Por si no había quedado del todo claro, de hecho, Valjent ha subrayado que "es un partido importante pero lo prepararamos como si fuera el partido contra el Valladolid. No es un partido que lo defina todo porque todavía quedan muchos partidos".

Valjent, que para concluir las respuestas sobre la importancia del duelo ha asegurado que "cada partido es como una final", ha hablado también sobre la posibilidad de que Raíllo regrese al equipo. "He hablado con él y está mejorando. No es tan serio como parecía al principio y yo espero que esté porque es un jugador importante tanto en lo que se refiere al equipo como por su personalidad. Espero que esté pero lo primero es que él este bien y si no está él tenemos a otros dos jugadores que pueden jugar. Eso ya es decisión del entrenador".