Valencia y Alavés, el doble compromiso que pone a prueba la recuperación del RCD Mallorca de Demichelis en la carrera por la permanencia: "Queremos comprar paz"

Dos cuestiones central la incógnita en torno a los planes de Martín Demichelis ante el Valencia (19h, Son Moix, Tiempo de Juego). Quién en el centro de la zaga con el retorno de Martin Valjent y ante el gran comportamiento de David López y Omar Mascarell en la última victoria, y quién será el sustituto del lesionado Luvumbo.

La baja del angoleño es importante, quién lo iba a decir hace nada, ha pasado de desconocido a imprescindible

El RCD Mallorca disputa este martes el primero de los dos duelos directos de la semana ante Valencia y Alavés, dos partidos que evalúan la recuperación del equipo de Martín Demichelis, que ha sumado 10 puntos de 15 desde la llegada del técnico de Justiniano Posse (Córdoba, Argentina). Los bermellones vienen de su mejor victoria en esta etapa, el 3-0 al Rayo Vallecano, vienen de los cánticos de "Muriqi balón de Oro", de la euforia de un equipo que ofrece su mejor versión.

Conviene recordarlo porque han pasado nueve días con la ausencia de liga el fin de semana por la disputa de la Final de la Copa del Rey.

Los bermellones han cogido la directa en Son Moix, con tres victorias consecutivas desde la llegada del técnico, lo que hace más peligroso el duelo de este martes ante el Valencia, porque los ché vienen igual de necesitados, sólo un punto más que el Mallorca y tras dos derrotas seguidas. Pero sobre todo cuando mejor está un equipo es cuando más tiene que estar alerta, porque vienen los porrazos. Demichelis no baja la exigencia, estaba más que contento por haber tenido una semana larga de trabajo con los suyos para afianzar conceptos.

Jan Virgili.-

En cuanto al once, lo lógico es que sea Jan Virgili quien ocupe la plaza de Luvumbo, viene de marcar su primer gol saliendo desde el banquillo, no ha sido titular con Demichelis pero el técnico le tiene muy en cuenta reconociéndole que es una bendición como jugador desequilibrante. Pero el técnico quiere más, le exige ser mejor jugador, más completo, y seguramente lo consiga. ¿Qué significa eso?¿en qué? le pide que ayude al equipo cuando se pierde la pelota, que no sea pasivo sino activo en la recuperación, pero seguramente le pide también que tome mejores decisiones, cuando regatear, en qué zonas, para dónde irse, saber pasar si es mejor que regatear, pero dándole confianza para que si lo ve claro se la juegue porque es uno de los jugadores más desequilibrantes de la liga.

La posición del joven extremo sería en principio acompañando a Muriqi como hace Luvumbo. Pero noes descartable que le ubique en punta pero hacia un costado, quizá la habitual banda izquierda.

En el centro de la zaga, lo normal sería que Valjent recuperara su puesto porque es fijo y salió por tarjetas ante el Rayo, la cuestión es quién sería su compañero, si David o Mascarell, que tan bien lo está haciendo como central y dando salida al equipo desde atrás.

Lo demás será idéntico porque Demichelis ha demostrado confiar en este medio campo en rombo, quiere que el equipo siga siendo dominante, que recupere pronto el balón y lo siga jugando con criterio. En punta el hombre de los récords, Muriqi, de quien no se espera que baje la guardia a pesar de los elogios, no van con él, aunque sí puede distraerle que haya rumores del Barcelona.

El técnico Martín Demichelis asume la importancia del doble compromiso de esta semana: "antes de comenzar la jornada tenemos al Valencia un punto por encima y al Alavés uno por debajo. Creo que es una semana bisagra en la que podemos comprar paz, felicidad, o por el contrario seguir ajustando tuercas y saber que no va a ser fácil hasta el final. Pero sí entiendo que es importante".

El técnico quiere un equipo autoexigente y en camino de mejora permanente: "siempre les digo, pensemos en mejorarnos, en qué zona hacemos las cosas bien y en cuál no. Debemos tener claro lo que somos independientemente del rival".

En este sentido, espera que "presionar alto al rival, hacernos cuanto antes con el balón, administrar bien el balón, defendernos bien. Tratamos de dar una identidad a los trabajos, generar unos automatismos, después la libertad de los chicos para que decidan respetando esas ideas, es 100% de ellos. Ojalá que veamos un equipo que compita desde el primer minuto hasta el final como lo viene haciendo".

En cuanto al Valencia, considera el entrenador bermellón que "se metió en problemas en los últimos partidos sin merecerlo, en Elche no merecieron perder, terminan perdiendo un jugador y en la acción que pierden el jugador reciben el gol. Hay que tener cuidado con las estadísticas, tienen jugadores de medio campo para adelante que te pueden dañar, tienen jugadores que te hacen transiciones muy rápidas".

En la convocatoria hay jugadores del B como los centrocampistas Jandro García y Cesc Riba. Son baja Mateo Joseph, Raíllo, Bergström que no se sabe para cuánto tiene aún y Zito Luvumbo.

La incógnita este martes está en la grada, ya que en este horario de las 19h en un día de trabajo no será fácil acudir a Son Moix para muchos abonados. En el último encuentro ante el Rayo Vallecano fueron 16.323 aficionados. El ambiente en el entorno mallorquinista ha cambiado totalmente y la afición está al fin disfrutando del comportamiento de su equipo. Estará en el palco el presidente Andy Kohlberg, quien llegaba este fin de semana y estará en la isla en las próximas semanas.