Una titularidad que bien vale una renovación

Acabada ya la temporada en el Atlético Baleares, la situación del club blanquiazul está siendo un tanto convulsa. El final de curso, con la eliminación a manos del Cornellà en un partido en el que el cuadro balearico quizá pudo haber hecho más ha provocado las críticas de Ingo Volckmann hacia su ya ex técnico Manix Mandiola y también que el club empiece a valorar los jugadores con los que se queda y con los que no.

En esa tesitura se da una situación llamativa y es que en ese partido disputado por el Atlético Baleares ante el Cornellà llamó mucho la atención una titularidad como fue la de Aurtenetxe en detrimento de Peris. Una titularidad que no sería llamativa si no implicase que esa alineación desde el inicio supuso la renovación automática por una temporada del ex jugador del Athletic Club que, de este modo y siempre y cuando la propiedad quiera contar con él, seguirá en la entidad balearica. En el caso de que la dirección deportiva considere que no debe seguir, Patrick Messow, director deportivo del club, deberá buscar una salida al jugador.

Ingo Volckmann, en un instante de su último mensaje a la afición

Además de Aurtenetxe, están renovados también Xavi Ginard y Canario e interesa la continuidad de jugadores como Alberto Gil, Rovirola o Peris mientras que en el caso de que Haro, Ortiz y Gabarre, jugadores que han sido destacados este año, no están renovados y tienen difícil su continuidad al tener buen cartel en segunda B tras su buena temporada. También podría salir Villapalos al que algunos medios sitúan en la órbita del Racing de Santander.

Por otrra parte no van a continuar en la entidad blanquiazul futbolistas como Iturraspe y Arturo. En cambio se trabaja para la continuidad de Luca Ferrone, Armando Shashoua y Dejan Lekic mientras que Manu Herrera y Guillem Vallori han colgado, en principio las botas tras los play off.