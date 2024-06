Una noche para recordar de España en Son Moix

Dirán que no llenaron el Estadio de Son Moix y es cierto. Dirán que a muchos no les interesaba un amisotoso de España y es cierto. Pero lo dirán básicamente aquellos que no fueron, será difícil que entre los más de 18.000 espectadores que estuvieron en Son Moix la noche del sábado, alguien diga algo parecido, porque fue una noche eléctrica emocionalmente hablando, una noche de orgullo, de goles, de buenos futbolistas, de excelente ambiente, una noche que recordarán todos aquellos que estuvieron.

Al final todo es relativo, 18.000 personas pueden parecer muy pocas para un partido de España en Son Moix, pero son más de los que caben en la gran pista Phillipe Chatrier para ver coronado a otro español, Carlos Alcaraz, en uno de los grandes torneos del deporte en todo el mundo, Roland Garros. Ya se sabe, todo es relativo.

Hacía más de una década que España no jugaba en Mallorca, por lo que para esos niños que poblaban las gradas de Son Moix era la primera vez que veían a la selección española, al menos en casa. Quizá hayan acudido a alguna cita de la selección con sus familias, quizá no, esas familias a las que se veía reír, aplaudir, bailar. El partido fue una fiesta para la gente, antes, durante y después. De hecho, hasta vino bien el gol de Ballard en el primer minuto para poner a Irlanda del Norte 0-1, vino bien para un equipo que venía en la ola previa al torneo de la Eurocopa.

Los futbolistas llegan a un gran cita montados en un caballo llamado ilusión, todo es ilusión por lo que van a jugar, por lo que significa llegar a un gran torneo y con la máxima aspiración, estás entre los elegidos y te vas a medir a otros elegidos, tu país está pendiente de ti, todo son buenas palabras, caricias en el lomo y están colmados de atención. Y hay gente muy joven en la selección española, para algunos incluso es el debut en un gran torneo, como Lamine Yamal, que cumple ¡17 años! en Julio. Un golpetazo de la limitada pero entusiasta selección nordirlandesa fue lo mejor que podía pasar para espabilar. Y espabilaron.

Y Yamal fue precisamente uno de los jugadores más aclamados en Son Moix, él y Nico Williams, que escuchó su nombre coreado cada vez que lanzaba un corner. Había auténtica pasión por Yamal, decenas de chavales con su camiseta, niños corriendo hacia el corner cuando iba a sacar el joven valor del Barça. Y la otra gran ovación fue para la entrada de Joselu en la segunda mitad. Pedri se llevó los focos por su "vuelta", ese retorno que había anunciado con palabras graves el seleccionador Luis De La Fuente, para dispar todas las dudas sobre su decisión de llamarle tras una temporada terrible para el azulgrana por las lesiones. Si está aquí es que ha vuelto como futbolista nos vino a decir el seleccionador.

Tiene muchas virtudes España, mucho talento, juego por dentro como siempre, pero sobre todo algo que no tuvo en el pasado como gran amenaza y ahora sí tiene, el juego por fuera con Yamal y Nico. Estos dos jugadores provocaron el "oooh" cada vez que encaraban, o en algún regate, o en algún control orientado, en sus galopadas, como Navas con su centro a Morata. Com Pedri en su golpeo desde fuera del área para empatar el partido. Hay mucho talento y juventud, pero también hay algunas carencias o cosas que el seleccionador debe coregir, la vulnerabilidad atrás. Dejó muchas dudas el inicio de Le Normand, tiene que espabilar, y dejó muchas dudas después Laporte. Nacho estuvo donde se le espera y no se vio a Vivian, que probablemente tenga protagonismo también por su contundencia y velocidad, en función del rival.

España defendió mal a balón parado con un equipo que metía balones a zona de conflicto portero-defensa, por ahí pueden llegar muchos problemas si no se ajustan mejor las marcas. España debería aprender que con el buen trato de balón no basta, la lección del Mundial de Catar y la gran caída ante Marruecos debería enseñar muchas cosas. España viene ahora de ganar la LIga deNaciones y parece que nos hemos olvidado, pero para triunfar en un gran torneo, que es un torneo corto, la contundencia es una seña de identidad innegociable. La contudencia defensiva y en el área rival por supuesto. No puede haber dudas atrás como las hubo en Son Moix.

Mucha emoción.-

Un momento único fue escuchar el himno de España en Son Moix. Mucha emoción en las gradas. Puede ser la ilusión por el torneo que está a punto de comenzar, pero quizá no, quizá es orgullo de pertenencia, de escuchar el himno de tu país en tu casa, de ver a esos jugadores que ese día no tienen colores de club sino de nación, de tu país. Es innecesario explicárselo a quien no lo sienta.

Los sentimientos no entienden de razones, la España talentosa, joven, entusiasta, unida, eso es el deporte en nuestro país, llena de orgullo a la gente. El deporte nos demuestra en cada disciplina hace tiempo, en cada competición, que hay mucho talento en España y que juntos somos más fuertes. Por encima de individualismos interesados, regionalismos travestidos de "identidades nacionales" inventadas a finales del siglo XIX y comienzos del XX, el calificativo español genera mucho más orgullo en el deporte que en otros órdenes de la vida. Y habrá que estudiar por qué.

Tal vez porque los problemas han crecido incluso más rápido que los jóvenes, tal vez sean los graves problemas que afrontamos como nación pero quién no los tiene. Es cierto que los nacionalismos fragmentarios han hecho triunfar mediante la mala política y la educación un marco ideológico, con mucha habilidad, como si lo español fuera algo ajeno en algunas zonas de España.

La excelencia y el talento unido en nuestras selecciones nacionales llevan años demostrándonos que jugando en equipo y con suma de esfuerzos, se pueden conseguir cosas muy grandes. El deporte lleva años mostrándonos el camino en España. Algunos ven en el deporte una distracción, un opio para dormir al pueblo ante los graves problemas que tiene. No, el deporte es una oportunidad de alegría, de emocionarse y de sentir orgullo de pertenencia. Los problemas son los mismos, y eso lo sabe cada aficionado que grita un gol que sabe lo que le toca pagar, lo que le cuesta llegar a final de mes o sabe que su barrio últimamente no es el mismo. Algunos toman por tontos a los ciudadanos, hasta que se dan cuenta que no han votado lo que les dijeron que tenían que votar, y entonces empiezan a preguntarse ¿qué ha pasado aquí?

Sí, fue una noche para recordar, para muchos de esos chavales que bailaban con sus madres o saltaban con sus padres celebrando un gol será pura emoción, algo que nunca olvidarán. Esos niños y niñas asociarán la selección y los colores de su país como algo bonito y festivo.



Por qué no se llenó.-



¿Y por qué no se llenó Son Moix? Algunos aficionados que se sentaban en al tribuna oeste lamentaban haber pagado 70 euros por un amistoso. Iban acompañados por sus familias, es decir hubo que rascarse el bolsillo. Es cierto que había entradas económicas, desde 20 euros en los fondos, que obviamente se agotaron en seguida.

Llamaba la atención la grada más despoblada, la superior Este, en la que se veían las letras del RCD Mallorca y había pocos seguidores. El resto de las gradas tenían muy buen aspecto, pero el despoblamiento de esa grada hizo daño en la imagen televisiva.

Otra cuestión es que el partido no "existió" en la isla hasta un par de días antes. La nula promoción hecha por parte de la Federación Española pero obviamente por parte de la territorial Balear y los medios de comunicación hasta poco antes del partido, hizo que hubiera sensación de indiferencia. Es inconcebible que venga la selección española y en la semana previa no hubiera una campaña de promoción, hubo gente, y no es broma, que se enteró unas horas antes del partido.

Otro aspecto que pudo influir, el malestar de algunos abonados del RCD Mallorca por el reparto de las entradas de la final de Copa por parte de la RFEF, muchos expresaron en redes su enfado y su rechazo. Como si ignorar la presencia de la selección española fuera lo mismo que protestar contra la Federación. Muchos de esos mallorquinistas seguramente no dejaron de ser mallorquinistas en la época en Primera División no tan lejana en la que el club tenía unos accionistas más que cuestionables y una dirección de club caótica.













Dos chorros de agua dieron la bienvenida a la selección en suelo alemán









Con motivo del día mundial de acogida, la Federación Española llenó el palco 0 con familias de acogida y con los dos equipos saltaron al campo algunos de esos menores que están a la espera de una familia.