La UD Ibiza, colíder con tan solo siete goles marcados

Colíder del grupo II de la Primera RFEF. La UD Ibiza está donde se le esperaba pese a las dificultades, un arranque de temporada irregular y un equipo lastrado por las bajas importantes, como la de su delantero Quique González y el extremo Mo Dauda, jugadores que deberían ser determinantes si están en buenas condiciones.

Pep Lluís Martí, técnico que tiene ante sí un nuevo reto tras haber estado a punto de subir a Primera División en dos ocasiones, prueba su primera experiencia en la Primera RFEF y es todo ilusión. Hacía tiempo que el mallorquín no entrenaba y este reto en el propio archipiélago y además en un proyecto tan ambicioso como el que encabeza Amadeo Salvo le ha seducido.

Junto a él otro técnico de las islas como García Escudero "Tato", ex entrenador del Atlético Baleares.

Pese al proyecto ambicioso, el técnico no lo ha tenido fácil por las bajas reseñadas y porque hacer un equipo nuevo, con 14 jugadores recién llegados, no es nada fácil. Los problemas han sido fundamentalmente con el gol, el equipo no ha tenido esa claridad ante portería y de hecho su máximo goleador, Naranjo, lleva tan solo dos tantos. Precisamente Naranjo regresa al equipo tras el partido de sanción. Martí ha alternado en la punta, empezó Pau Ferrer, ha estado Naranjo, en el último partido estuvo Quique González, y ha dotado de versatilidad táctica al equipo.

Los celestes por ahora no han encontrado regularidad en su juego ofensivo pero sí están siendo solventes en lo defensivo. Son el equipo menos goleado del grupo con tan solo cuatro goles encajados y empatan con la Cultural y Deportiva Leonesa del grupo I en la categoría. De hecho, han mantenido la puerta a cero en cinco de los nueve partidos jugados.

La UD Ibiza es colíder con 16 puntos junto al Real Murcia con tan solo siete goles marcados. Una cifra muy pírrica en nueve jornadas, menos de un gol por partido, y aún más llamativo en un equipo en teoría de los mejores de la categoría.

Martí tiene claro que si no tiene facilidad para marcar, pese a ser presionante y querer jugar en campo contrario, tiene que ser muy eficaz en lo defensivo. Curiosamente se les ha dado mejor los desplazamientos, ya que han ganado tres de cinco, mientras que en casa sólo llevan una victoria. Ahora mismo se está resembrando el césped de Can Misses.

Los ibicencos vuelven a jugar ahora fuera de casa y lo harán en seguida, tienen semana corta porque juegan el viernes en Fuenlabrada frente al penúltimo clasificado y ante el que se encontrarán sus ex, Cedric, Abde Damar y Marcos Mauro.