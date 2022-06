Toni Vicens, campeón en Argentina con Instituto de Córdoba

El mallorquín Toni Vicens se ha convertido en el primer español que conquista el campeonato de liga en Argentina. El ala-pívot de 32 años vive momentos de felicidad con Instituto de Córdoba tras proclamarse hoy campeón de liga en el quinto partido. Vicens ha pasado de jugar en la Liga EBA hace tan solo dos años, con el Flanigan Calvià, a ser campeón en Argentina.

No ha sido un camino fácil pero se lo ha labrado a base de tesón e ilusión. La calidad estaba, había que trabajar duro en lo físico y mantener ese hambre de baloncesto. Tras estar en LEB Plata en Cornellá se fue a Colombia donde fue subcampeón con Tigrillos de Medellín y después juega con Cimarrones. Posteriormente prueba en Argentina. Primero con Argentino de Junín donde ya destacó y esta temporada en Instituto de Córdoba a pesar de una oferta importante para jugar en casa, con el Palma.

La serie entre Instituto y Quimsa ha sido muy igualada y los cordobeses han conseguido algo inédito, el título en un quinto partido como visitante, con el formato 2+2+1, Instituto perdía el primer partido ante Quimsa en Santiago del Estero, ganaba el segundo, después en Córdoba perdían el primero y ganaban el segundo que forzaba el quinto partido para dar el golpe en el definitivo asalto de nuevo en la pista de Quimsa.

A pesar de que Toni Vicens ha tenido menos participación de lo que hubiera querido, hay que tener en cuenta el potencial del equipo en el que está, por delante tiene al jugador de la selección argentina Tayabek Gallizzi.

Vicens no ha podido ocultar su emoción y ha reconocido en Deportes Cope Baleares que "me he puesto a llorar en cuanto ha acabado el partido, era incontrolable. Ha sido una temporada muy dura, muy dura, he tenido lesiones, he estado dos meses lesionado. No recuerdo una tmeporada así de dura. Me acuerdo con 15 años que con Ricky Rubio ganamos el Europeo con un triple de medio campo. He tenido tres ascensos a LEB Oro, hace un año en Colombia subcampeón. Pero lo de hoy ha sido para mí insuperable".

Vicens optó por volver a Argentina y tuvo que elegir entre jugar en Argentina o jugar en casa con el Palma que le hizo una buena oferta. "En esos momentos piensas me tendría que haber quedado en casa, dos años de contrato y yo qué sé. Pero no he perdido la ilusón en seguir aqui y finalmente puedo decir que ha valido la pena".

El jugador mallorquín no descarta quedarse en Europa para la próxima temporada, "está todo abierto, tengo ganas de volver a Mallorca y desconectar. Me habían dicho de ir a Venezuela un par de meses y no, necesito un reset y disfrutar. Me podido hacer una videollamada a mi madre desde la pista, que se había quedado dormida, y se ha llevado un alegrón al saber que hemos ganado".













Éste es el momento en el que consiguen el título

El Palma ha felicitado a su ex jugador por el campeonato