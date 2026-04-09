Toni Amor en COPE: "Pablo Ortells no me llamó pero sí bastante gente del club"

Toni Amor apura unos días en casa antes de regresar a México y enfilar ya la recta final de la preparación del Mundial. Una cita mundialista con la tricolor en casa no es cualquier cosa. Se trata del país hispano más habitado del mundo, 130 millones de habitantes y una selección con una presión enorme siempre con altas expectativas.

El entrenador mallorquín, ayudante de Javier Aguirre en México y antes en el Mallorca y Leganés, vio cómo su nombre aparecía como candidato al banquillo del RCD Mallorca tras la destitución de Jagoba Arrasate. Sin embargo, Amor explica en COPE que el director deportivo Pablo Ortells nunca le llamó, que no hubo ninguna oferta formal. "No conozco al periodista Matteo Moretto (quien publicó la información) pero estoy seguro de que periodistas que suelen acertar el 99% de lo que escriben debía tener alguna información. Yo no le conozco, se mostró bastante revuelo cuando salió, me preguntaban. A mí Ortells no me llamó nunca, es verdad que mucha gente del club me llamó, tenían ilusión en que fuera. Yo lo que hice fue hablar con Javier y explicarle que no me había llamado nadie. Me preguntaba qué haría y yo tenía claro que debía hacer el Mundial, me gusta acabar los contratos y salir bien de los sitios en los que estoy. Hubiera sido una tesitura difícil para mí si se hubiera dado, me gusta acabar los ciclos. Salvo dos destituciones siempre he terminado mis ciclos. El Mallorca tiene su entrenador, yo puedo hacer el Mundial que es lo que quería hacer".

El entrenador mallorquín valora la mejoría del RCD Mallorca con Demichelis: "no hay que ser tan injusto con Jagoba, es verdad que las cosas no le han salido como quería, pero no creo que se deba señalar tan solo al entrenador, hay jugadores que no han estado al nivel, se han perdido muchos partidos por errores individuales y faltas de concentración. Ahora se ve al equipo con otra energía, cuando hay un cambio de entrenador cambian cosas, también te debe acompañar la suerte y ganar te da mucho. Espero que se salven, tiene un calendario asequible, mejor que otros, y creo que no va a tener problema en salvarse. Con Demichelis se ve al equipo todos a lo mismo y eso ayuda mucho".

Reconocimiento.-

En los últimos tiempos diferentes jugadores han reconocido la identidad que tuvieron con Aguirre y el trabajo que se hizo, algo que no había quedado tan claro en temporadas anteriores. El mismo Morlanes lo decía en Diario de Mallorca. Sobre la cuestión, Amor indica que "Manzano salvó al equipo tres veces seguidas, Javier es el segundo en la historia tras él y ha llevado al equipo a una final de Copa del Rey. Yo creo que había más dudas de puertas para afuera que para adentro, que los jugadores no tenían ninguna duda. Los jugadores lo tenían claro y sabían lo que funcionaba, creían mucho en lo que hacíamos. Al final el jugador creía lo que estaba haciendo. Con Demichelis con otro estilo también se ve que creen en lo que hacen. Se dice que "por malo te echarán y los que vengan bueno te harán". Nosotros lo único que podemos decir es que lo hicimos lo mejor posible y trabajamos 24/7 para conseguirlo, es verdad que hubo muchos cambios en la plantilla. Nunca tuvimos una estabilidad con un par de retoques solo. Eso nos impidió hacer rodaje de pretemporada. Luego cuando cogió la onda se hizo un buen final de liga, el tiempo pone a cada uno en su sitio. Creo que hicimos un gran trabajo".

Futuro.-

Sobre el futuro tras el Mundial, el técnico mallorquín indica que "al acabar el Mundial terminamos nosotros, se queda Rafa Márquez que lo va a hacer muy bien. Tendré una charla con Javier y ya decidiremos. Lo que sí creo que es que cada día me veo más preparado para hacer lo que quiero hacer. Me veo a la altura y por qué no poder competir. No me planteo nada todavía, primero tengo que hablar con Javier y tomar decisiones".

El Mundial.-

Es un reto grande para el técnico, una experiencia sin igual afrontar un Mundial en un país como México. "La gente lo va a vivir al 200%, que el partido inaugural sea en México DF contra Sudáfrica va a ser algo impresionante". Es un país con 130 millones de habitantes más los mexicanos que hay en Estados Unidos. Sabemos que va a ser difícil porque un Mundial es difícil, creo que estamos haciendo un gran trabajo desde que llegamos hace dos años, hemos ganado una liga de Naciones y Copa de Oro, le hemos ganado a Estados Unidos. En esta última fecha empatar con Portugal y sobre todo contra Bélgica, nueve del mundo, en Chicago, que hicimos una gran primera vuelta, nos da esperanzas de hacer un gran Mundial, todo ello pese a las importantes bajas, hasta 12 teníamos y a ver cuántos jugadores podemos recuperar".

Amor es uno más en el cuerpo técnico de México cantando el himno antes de los partidos: "desde el primer día me lo sé, uno se tiene que adaptar al país al que va y no el país a uno. Lo más importante es adaptarse a la cultura y costumbres de los jugadores, del país, y lo primero es saberte el himno. Lo canta todo el mundo. El primer día que jugamos contra Nueva Zelanda ya lo canté. Es bastante emocionante, con 80 y pico mil personas cantando. Nosotros no tenemos letra. Javier ya me dijo, verás tú lo que es cantar el himno".

Samu Costa.-

Toni Amor conoce muy bien a Samu Costa al que ha tenido en el Mallorca, hace unos días se enfrentaron en el partido ante Portugal. "Le vi muy bien, jugó la primera parte y le vi muy bien, no me extrañaría nada que fuera al Mundial, estuvo al nivel del resto, está muy bien rodeado en ese equipo. Fue al suelo a robar, con balón estuvo bien. Ya le noté algo más cansado contra el Real Madrid por ese desgaste de jugar con la selección y la tensión de hacerlo bien".

Pichu Cuéllar.-

Amor también tiene palabras de elogio hacia Pichu Cuéllar, quien hace unos días se emocionaba en COPE recordando lo que le habían ayudado en su carrera diferentes personas, entre ellas Javier Aguirre. "Fue el que le hizo debutar y en Leganés él se portó de diez con nosotros. Cuando hubo la posibilidad de traerlo al Mallorca estuvimos de acuerdo porque sabíamos que iba a sumar, no puede ser que entrene a la edad que tiene como lo hace. Es alguien agradecido y un crack".