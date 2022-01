Tòfol Montiel, nuevo jugador del Atlético Baleares

Fichaje de impacto para el Atlético Balares que ha cerrado la cesión del mallorquín Tòfol Montiel, ex jugador de la cantera del RCD Mallorca que salió traspasado a la Fiorentina por dos millones de euros cuando aún era juvenil.

A sus 21 años, Montiel regresa a casa para jugar en el Atlético Baleares hasta final de temporada y recuperar sensaciones después de no acabar muy satisfecho con la cesión al Siena, de la serie C. Ha disputado 298 minutos y marcado un gol. Necesita volver a recuperar esa confianza en su juego y nada mejor que estar unos meses en casa rodeado de los suyos.

Por su parte el Atlético Baleares se asegura de esta forma un refuerzo de calidad para la media punta, donde no tiene muchos efectivos. El Club quería ocupar las dos fichas sub 23 que le quedan y así poder inscribir al meta Carlos Abad (si no están todas ocupadas no podía inscribir un tercer portero). El otro fichaje será el jugador cedido por el Leganés Casio Junior, pivote brasileño muy considerado en el Lega pero que no ocupa plaza en el primer equipo por no tener plaza de extracomunitario.

Casio es un jugador más bien de corte defensivo, algo que con la lesión de Alfonso está algo más descubierto. La competencia va a ser muy dura en el ataque del Atlético Baleares. En medio campo, Cordero, Petcoff, Armando, ahora Casio, Alfonso cuando vuelva... En cuanto a Tòfol, es más media punta y ahí sólo Armando se le parece un poco sin ser iguales.

En cuanto a la defensa, va muy bien la recuperación de Olaortúa y quizá en Marzo ya esté con el equpo.

El director deportivo del Club, Patrick Messow, ha valorado el fichaje de Montiel: "creo que tenemos el mejor equipo posible, competitivo y con dos jugadores de nivel por posición, e incluso 3 con la portería. Una vez más la propiedad ha hecho un gran esfuerzo para tener plantilla suficiente en una temporada de covid y que también hemos tenido la mala suerte de las lesiones. Tòfol es un jugador de primer nivel, ya ha debutado en la Segunda de Portugal y en la Serie A de Italia, dos ligas top europeas, así que creo que en Primera RFEF, y motivado por jugar en casa, nos puede dar mucho. Agradecer a un club europeo como la Fiorentina las facilidades y a su agencia de representación. Todos estamos convencidos de que Montiel nos va a aportar mucho y todos creceremos con esta operación".