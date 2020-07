Tòfol Castanyer culmina otro reto

Tòfol Castanyer sigue empeñado en hacer historia. El atleta mallorquín, uno de los más experimentados en el mundo de las carreras de montaña y en las pruebas de resistencia, no en vano se ha coronado como ganador de la Ultra Mallorca y también ha participado en grandes pruebas de este tipo a nivel mundial, se marcó hace no demasiado un reto personal que tenía mucho que ver con la Serra de Tramuntana y que no era otro que el de ascender todas las cimas de mas 1000 metros que la Serra tiene en su recorrido.

Así, la aventura de Castanyer se inició en el día de ayer y a lo largo del día de hoy hasta hace unos minutos, el solleric ha recorrido la serra completando uno a una las 54 cimás de más de mil metros que posee Mallorca. De ello ha dado buena cuenta el perfil de Twitter de Salomon Spain, uno de los patrocinadores principales del mallorquín que ha narrado la prueba puntualmente.

¿Hay algo mejor que hacer un reto personal que llevas tiempo soñando? Hacerlo con amigos... ¡O con tu hijo! Grande @tofolcastanyer ������ #TimeToPlaypic.twitter.com/xyemJPCgT4 — Salomon Spain (@Salomon_Spain) July 5, 2020

Tras haber completado este nuevo reto a Tòfol Castanyer le toca reponer fuerzas tras un esfuerzo tan importante aunque está claro que con su afan por superarse es más que probable que el mallorquín haya comenzado a sopesar ya cual va a ser el próximo reto que llevar a cabo en el futuro.