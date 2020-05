Tirado cifra las pérdidas del Palma Futsal entre 80000 y 100000 euros

El Palma Futsal lleva un tiempo calculando el impacto que ha supuesto el frenazo de la competición para sus arcas por la pandemia de COVID19 y hoy Jose Tirado ha dado un indicativo del coste económico que habrá supuesto ese parón para las arcas del club palmesano. En concreto, el directivo del club balear ha indicado que las pérdidas que calcula el Palma ahora mismo, en el caso de que no se finalice la temporada, están por encima de los 100.000 euros. “Eso para un presupuesto como el nuestro es una cifra muy importante”, ha señalado Tirado durante la rueda de prensa telemática en la que se han hecho públicos los acuerdos de renovación de Lolo y Hamza hasta 2021.

En esa misma comparecencia se le ha preguntado al propio Tirado por la continuidad o no de Nico Sarmiento cuyo posible destino sería el Real Betis del ex técnico del Palma Juanito. “El Palma no ha ejercido la cláusula de renovación de Nico Sarmiento, esa es la única realidad. Hay otros casos que no se ejecutó la cláusula y se pactaron otras condiciones. Se están barajando todas las opciones y no hemos decidido sobre la portería”, ha apuntado Jose Tirado que, eso sí, no ha querido cerrar la puerta a la continuidad del argentino. “Estaban pactadas unas condiciones que se pactaron hace dos o tres años y que igual ahora no son buenas para el club, no sería la primera vez que hay jugadores con una opción de renovación pactada y no se decide ejercerlas y el jugador acaba renovando luego”, ha explicado Jose Tirado

Por su parte, Lolo y Hamza, protagonistas de la rueda de prensa por su renovación con la entidad isleña se han mostrado felices por firmar su continuidad hasta 2021 en el club. “Cada vez estoy más identificado con el club y estoy muy contento por continuar. Se están haciendo las cosas muy bien”,ha explicado Lolo que, por su parte, Hamza ha señalado que “este es un proyecto muy ambicioso y yo también lo soy. Mi rol ha ido de menos a más y me siento muy contento de seguir”.