El B The Travel Brand Mallorca Palma empieza el ERTE

El B The Travel Brand Mallorca Palma ha iniciado hoy una medida que ya era un secreto a voces: El ERTE que afectará, según informa el club balear, tanto a la plantilla como a los empleados del equipo mallorquín que, de este modo, busca la forma de poder mantener la viabilidad del proyecto mientras que la situación no varíe y se mantenga la incertidumbre acerca de las medidas que se van a tomar con respecto a la continuidad o no de la LEB Oro.

El BTTB, de hecho, había comenzado a dar ya los primeros pasos hacia ese posible ERTE al permitir a sus jugadores que regresasen a sus hogares y países de origen, en caso de ser extranjeros, al no saber a ciencia cierta cuando se iba a reanudar una competición, la LEB Oro, que, de momento se mantiene aunque ayer comunicó que la jornada que debía disputarse el 27 y 28 de este mismo mes se suspendía también por la pandemia de Coronavirus. La sensación en muchos clubes y en los jugadores y técnicos es que la LEB Oro no se reanudará y que la temporada se dará por finalizada.

COMUNICADO OFICIAL | El club pone en marcha un ERTE que afectará a plantilla y empleados de club para garantizar la viabilidad económica de la entidad.



Esperamos noticias sobre futuro de la competición e informaremos sobre cualquier novedad



➡️https://t.co/4zfM19ukJL pic.twitter.com/pDy1GwXGlM — B the travel brand Mallorca Palma (@BttbMallorca) March 19, 2020

Con la medida adoptada, el club palmesano adopta una decisión que otros clubres de la LEB Oro, como son el Levitec Huesca, ha adoptado ya a la espera de saber si se reanuda o no la competición. Con el ERTE el club modifica la idea inicial que no era otra que la de dar por cerrado el ejercicio, algo que sucederá en el mismo momento en el que la FEB adopte una decisión que ya han tomado otras federaciones como la de voleibol que ya en su momento dio por finalizada la temporada ante la imposibilidad de jugarse las últimas jornadas y los play off por el título de la Superliga Masculina y de la Liga Iberdrola.