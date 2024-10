La surrealista situación que ha vivido la UD Ibiza en un entrenamiento

Es difícil encontrar una situación más absurda que la vivía la UD Ibiza y su técnico Pep Lluís Martí este jueves. El técnico accedía al Sánchez y Vivancos, campo anexo al estadio de Can Misses para dar inicio al entrenamiento cuando se encontró un policía local de paisano que le transmitía instrucciones del Ayuntamiento de que no podía acceder.

El técnico hizo caso omiso e indicaba que iba a hacer su trabajo, que tenía un entrenamiento. El equipo entrenó con normalidad tras una situación absolutamente surrealista. El uso de las instalaciones municipales sigue siendo objeto de discordia, en principio entre ambos clubes, UD Ibiza y SD Ibiza, pero ahora sobre todo es con el consistorio de Ibiza.

Y es que el Ayuntamiento de Vila había comunicado la noche del miércoles a las 23h, según indica la Udé, que no podían emplear ese campo por ser de uso ese día para la SD Ibiza (de segunda RFEF). La UD Ibiza explica que ya había acuerdo entre clubes y que los celestes entrenarían a primera hora y después el equipo rojillo.

El motivo es que está en plena resiembra el césped de Can Misses y sólo dispone del Sánchez y Vivancos para entrenar, un campo cuyo mantenimiento también costea el club que preside Amadeo Salvo, más de 300.000 euros al año. En este momento no parece haber una relación fluida entre el Ayuntamiento de Vila y la Udé, de hecho el presidente celeste Amadeo Salvo ya le indicó en su día que si querían ampliar el uso del campo para el otro club estarían encantados si compartían los gastos. La UD Ibiza reprochaba en un comunicado al alcalde Rafa Triguero no poner orden en esta situación y recordaba que la SD Ibiza tiene otro campo para entrenar.

La UD Ibiza prepara en estas circunstancias el duelo ante el Intercity para el que no puede contar por sanción con Naranjo, autor del gol del empate ante el Atlético B, mientras recupera a Jesús Álvarez.

La situación ha sido tan disparatada que hasta ex jugadores del club como el añorado Javi Lara, ahora jugador del Linares, expresaba su apoyo y recordaba el ayer y hoy del fútbol en Ibiza. "Y pensar que el fútbol estaba muerto hace unos años y hoy está cerca del fútbol profesional y con un club reconocido, a donde muchos jugadores quieren ir a jugar. ¡Por favor un poco de memoria y de sentido común! En la distancia mucho ánimo y adelante".

El club daba su versión sobre lo sucedido en este comunicado:

Todo esto ha quedado documentado en soporte gráfico por los medios oficiales del Club y será entregado a los medios de comunicación en el momento oportuno.

"A las 10:00 horas de la mañana del jueves, la primera plantilla de la UD Ibiza, tal y como había acordado previamente tanto con el Ayuntamiento como con el CD Ibiza, se disponía a realizar la sesión de entrenamiento en el Sánchez y Vivancos. Para nuestra sorpresa, un agente de Policía Local de Vila vestido de paisano, situado en la entrada del recinto, junto con otros funcionarios públicos, ha intentado impedirnos el paso, pidiendo la identificación de varios de los miembros de nuestro staff, incluido nuestro entrenador, Pep Lluís Martí. Para la solicitud de estos datos, el agente de policía ha llegado incluso a interrumpir el entrenamiento del equipo, entrando hasta el lugar donde estaban los jugadores en el césped.

Entendemos que estos funcionarios están dirigidos por el alcalde de la ciudad, el Sr. Rafael Triguero. La pregunta es, ¿Es ético por parte del Sr. alcalde imposibilitar el trabajo de más de 35 profesionales en un lugar en donde nuestro Club lo hace habitualmente, además de ser conocedor de que no disponemos de otra instalación para entrenar al encontrarse actualmente en resiembra nuestro estadio? Todo esto sin valorar que nuestra entidad es la que afronta y asume todos los gastos de mantenimiento del campo.

Además, es interesante tener en cuenta que el Club Deportivo Ibiza - Islas Pitiusas solicita entrenar dos días en el Sánchez y Vivancos (jueves y sábado), a pesar de contar con un campo propio y en exclusividad en el que pueden realizar los entrenamientos. Nuestro Club, durante los próximos 20 días, no tiene otro lugar donde realizar sus entrenamientos debido a la resiembra del césped del Palladium Can Misses. El CD Ibiza ha seguido entrenando en el SYV lo mientras el césped lo ha permitido, a pesar de sigue sin liquidarse la deuda pendiente con nuestro Club de la temporada pasada y la actual. Todo esto con el conocimiento y consentimiento del Ayuntamiento de Ibiza.

El Ayuntamiento es el propietario de la instalación. Al no existir un convenio de uso para los dos clubes, su función sería la de coordinar el horario de entrenamiento y hacer cumplir a los dos con sus obligaciones. Sin embargo, en lugar de minimizar la tensión y los problemas entre las partes, muestra una incapacidad absoluta para mediar en este conflicto, tal y como reflejan hechos como el pago de dicha deuda o lo acontecido en el día de hoy.

También recordamos que, además de la citada deuda, el CD Ibiza Islas Pitiusas tiene un procedimiento legal abierto contra el Ayuntamiento de Ibiza y contra nuestro club.

La postura de la UD Ibiza es clara: No aceptamos más este comportamiento.

Instamos al Ayuntamiento de Ibiza a que rectifique de forma inmediata y a que no nos vuelva a impedir desarrollar nuestro trabajo con normalidad, y más conociendo que no disponemos de ninguna otra alternativa municipal para realizar nuestros entrenamientos. Lo único que deseamos es preparar de la mejor forma posible nuestro próximo encuentro liguero frente al CF Intercity.