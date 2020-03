La Superliga Masculina de voleibol pone el punto y final

La Superliga Masculina de voleibol se ha acabado. A falta de que la Real Federación Española de Voleibol lo haga oficial, los clubes que participan en la máxima categoría del voleibol nacional ya saben que no habrá más partidos y que, por tanto, la temporada ha finalizado de una forma abrupta. Así lo ha comunicado hoy el Urbia Voley Palma en una nota informativa que no viene si no a confirmar lo apuntado ya este pasado fin de semana por parte del Avarca Menorca de la Liga Iberdrola, la antigua Superliga Femenina de voleibol.

El equipo menorquín publicó un mensaje en las redes apuntando a la decisión oficiosa de la RFEVB y ahora es el propio Urbia Voley Palma el que confirma una situación que hace que la temporada se cierre sin haberse disputado los 'play off' por el título y con algunos partidos todavía por disputarse.Según apunta el comunicado enviado por la federación a los clubes, el máximo organismo del voleibol nacional ha tomado una determinación clara y concisa.

Y es que la RFEVB ha decidido "dar por finalizadas la competiciones de Superliga Masculina y Liga Iberdrola, con efectos a partir del día 16 de marzo del 2020, posponiendo la definición de las cuestiones técnicas y colaterales que puedan surgir como consecuencia de esta decisión (ascensos, descensos, clasificaciones, otros efectos posibles, etc.) para que sean resueltas por el órgano competente de la RFEVB en el momento adecuado", apunta la comunicación recibida ya por los clubes.

El Urbia, por su parte, apunta que ya ha iniciado los trámites necesarios con sus jugadores para dar por terminado el curso y permitir así que puedan regresar a sus casas para estar junto a sus familiares durante el tiempo que dure el aislamiento del estado de alarma.

"Es una desilusión tremenda terminar así la competición. Llevamos muchos meses de trabajo y que todo termine aquí es muy duro, añadida, por supuesto, a la incertidumbre que vive toda la sociedad” explica Marcos Dreyer, entrenador de Urbia