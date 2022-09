El sueño del doblete mallorquín en el Mundial de motociclismo sigue vivo

Si ver a un paisano en lo más alto del podio es difícil, tener a dos parece algo ya impensable, algo que rara vez ocurre en la vida, especialmente en un territorio tan pequeño como el de las Islas Baleares. Sucede que este año lo que parecía un sueño tiene opciones de convertirse en realidad.

Ya era difícil pronosticar a comienzos de año que Izan Guevara o Augusto Fernández estuvieran al frente de sus clasificaciones, pero es justamente la situación actual en los Mundiales de Moto 3 y Moto 2. Por algo se viene hablando de Baleares y especialmente Mallorca como tierra de campeones desde hace tiempo, así lo dice la historia y el presente.

Izan Guevara tiene en el bolsillo el título de campeón del mundo de Moto 3 aunque en las carreras hasta que no te dan el banderazo a cuadros no se puede adelantar nada. El piloto mallorquín del equipo Gas Gas conseguía la victoria en el Gran Premio de Japón el fin de semana y con ello aumentaba a 45 los puntos con su compañero Sergio García.

Era la quinta victoria del joven y genial piloto en el presente campeonato, pilotando con una impresionante madurez en una categoría igualada y competitiva al máximo como la cilindrada pequeña, el piloto palmesano de 18 años acaricia el título en su segundo Mundial de Motociclismo. Izan debutó internacionalmente en 2019 en la Europa Talent Cup. En 2020 disputaba el FIM CEV Junior World Championship y ya en 2021 disputaba su primer Mundial, finalizando octavo.

Tras su victoria en Motegi, Izan indicaba en Dazn que "ha sido impresionante la salida, he ganado tres plazas, durante la vuelta adelantando fácil, no me supuso ningún esfuerzo adelantar a los pilotos, me he puesto primero. En el Warm up nos hemos ido al suelo y he salido con muchas ganas, tenía esa motivación extra. Aquí el desgaste de neumáticos se nota mucho. En las últimas vueltas he sacado todo lo que tenía dentro para conseguir la segunda victoria consecutiva".

Tras el carrerón, Izan Guevara tuvo tiempo de atender a un joven fan japonés en el circuito y tener un detalle con él.

Por su parte, Augusto Fernández acababa segundo en Motegi y reconocía que le había costado seguir el ritmo de Ogura que acababa venciendo en casa y que se ha puesto a dos puntos en la clasificación del Mundial de Moto 2.

El piloto admitía que "ha salido como un animal y se ha puesto en seguida de los primeros. Sabía que no podía fallar pero tenía que tirar para adelante. Sabía que me iría colocando, a lo último he perdido un poco de tiempo con Alonso con dos adelantamientos que han sobrado para irme a por Ogura. He ido a ver si fallaba pero este no falla. Hemos minimizado daños y hay que estar contento", sentenciaba ante las cámaras de Dazn.

Faltan cuatro carreras y el Mundial está muy abierto en Moto 2, aunque Augusto Fernández sigue disfrutando como se marcó a comienzo de temporada, sin obsesiones. Thailandia, Australia, Indonesia y España en Valencia son las cuatro paradas que restan al campeonato del mundo.

Más fácil lo tiene Izan Guevara con esos 45 puntos de margen con 100 en juego, pero como queda dicho, nada está asegurado hasta cruzarse con el banderón a cuadros.