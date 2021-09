Sturridge:"No hay mejor sensación que marcar goles"

El futuro de Daniel Sturridge está en sus manos, o si se se prefiere en su cabeza. Dependerá de la motivación que tenga para seguir en la isla siendo parte del RCD Mallorca pero sin estar inscrito, para ponerse a punto y volver al fútbol profesional. El delantero inglés ha empezado a entrenar con el grupo tras un plan personal que ha desarrollado en la ciudad deportiva Antonio Asensio con el cuerpo médico y técnico del RCD Mallorca para ponerse al día físicamente.

El Director Deportivo del RCD Mallorca, Pablo Ortells, quiso darle confianza y tranquilidad al delantero para que siga trabajando e igualando su estado físico al de los compañeros, ya que recordaba que llegó lesionado y con mucho tiempo de inactividad. El Mallorca no le ha inscrito pero está dispuesto a esperarle, por lo que ya dependerá de la motivación del jugador, que por ahora se muestra encantado de estar en la isla y en la disciplina del RCD Mallorca.

"Adía de hoy Sturridge no está inscrito por el Mallorca, llegó en una situación que... vino lesoinado y llevaba mucho tiempo sin jugar, en los próximos días vamos a valorar la situación con él, lo que podemos plantearnos es una opción a medio y largo plazo. Tener paciencia y que pueda coger ritmo y sentarnos en Enero y ver cómo estamos",decía Ortells.

El jugador por ahora ha respondido entrenando y mostrando su ilusión por volver a sentirse futbolista tras participar en el partidillo junto a sus compañeros y además marcar. "No hay mejor sensación que marcar goles. Incluso en partidos a puerta cerrada el que jugué hoy, cuando anoté me sentí de manera increíble. Sintiéndome cada vez más en forma a medida que pasan los días. Estoy deseando poder disputar un partido cuando llegue el día y mostrarle al mundo mis talentos. Dios es bueno".

No better feeling than scoring goals. Even in behind closed doors games like I played today, when I scored it felt amazing. Feeling sharper and sharper as the days go by. Can’t wait to play a proper game whenever the day comes and show the world my talents. God is good ??