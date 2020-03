Ídolo de toda una generación de mallorquinistas que crecieron viéndole desbordar en la banda del Luis Sitjar y Son Moix, formando parte del primer gran RCD Mallorca, el que se hizo a sí mismo desde Segunda División hasta la Primera, finales de Copa y de Recopa, Jovan Stankovic ha regresado a la isla siempre que ha podido.

Pero no por lo que a él le gustaría, que sería ayudar al RCD Mallorca ahora como técnico, según acaba de manifestar en el día de su cumpleaño. Hoy cumple 49 años y el ex del At.Madrid y Olympique de Marsella además del RCD Mallorca ha sido felicitado por un gran número de seguidores bermellones.

Tras recibir la felicitación del ex presidente del RCD Mallorca Monti Galmés, además le ha deseado que algún día pueda volver a la entidad mallorquinista. "Un gran profesional como tú debería de estar ligado al Real Mallorca y no solo de manera sentimental" ha dicho el ex mandatario en Facebook a Stankovic, en la actualidad técnico pero sin equipo tras haber trabajado varios años en la formación de jugadores en el Estrella Roja.

El ex bermellón no ha dudado en volver a manifestar su deseo de poder ayudar al Mallorca algún día en labores técnicas: "Gracias amigo. He intentado muchísimas veces entrar en mallorca i no tuve suerte. Pero seguiré intentando hasta que se cumpla el sueño" contestaba Stankovic al ex presidente.

Stankovic ya había manifestado en Deportes Cope Mallorca su deseo de poder ayudar algún al RCD Mallorca, ya fuera en la secretaría técnica o como técnico de fútbol base. Le hace ilusión regresar a la isla y ayudar al Club que le dio todo en el fútbol. Curiosamente Stankovic es de los pocos jugadores de la época mítica que no han tenido alguna oportunidad jamás de integrarse en el Club, habiendo residido en Mallorca. Ex jugadores como Siviero, Olaizola, M.Soler, Engonga, Iván Campo, Finidi han trabajado en el RCD Mallorca en algún momento.

Stankovic nunca ha recibido ninguna oferta al respecto, de hecho estuvo ligado al At.Baleares en la etapa de Chichi Soler en el área deportiva balearica, como segundo entrenador, pero nunca recibió oferta alguna del RCD Mallorca. Los actuales gestores en la etapa de Maheta Molango tuvieron contacto con el serbio pero tampoco hubo interés alguno en que se integrara en la entidad.

En la historia del RCD Mallorca Stankovic fue protagonista de los momentos clave: suyo fue el pase del gol del ascenso en Vallecas, de Carlitos, suyo fue el gol en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona, ahí mismo falló un penalti que pudo dar el título, suyo fue el pase a Dani en el gol en la final de la Recopa ante el Lazio, y suyo fue el último gol del RCD Mallorca en el estadio Luis Sitjar,ante el Celta, de falta.

Ahora querría ser parte del actual Mallorca pero en su labor formativa o técnica. ¿Se cumplirá su sueño?