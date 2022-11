Sorteo poco agraciado de Copa del Rey para los equipos baleares

Era un sorteo ilusionante para el fútbol balear, especialmente para el Club Deportivo Ibiza Islas Pitiusas, el otro gran proyecto del fútbol ibicenco que se ha quedado por ahora a medio camino de lo propuesto, en una categoría, la Segunda RFEF, que debía ser fase intermedia hacia una categoría superior. Justo lo que sí consiguió el otro proyecto puesto en marcha por Amadeo Salvo en 2015, que ha llegado hasta el fútbol profesional.

Los jugadores del CD Ibiza se juntaron en la cafetería de Can Misses para seguir el sorteo, debía ser un Primera, podía ser un gordo, un Atlético de Madrid como pedía el portero Marcos Contreras en Deportes Cope, habida cuenta de que aún no entran los cuatro de la Supercopa (Real Madrid, Betis, Barcelona y Valencia). Sólo había una posibilidad de que no le tocara un Primera, y así fue.Es el único Segunda RFEF que no se enfrentará a un Primera. Aunque sea un ex primera como la SD Éibar, es obvio que fue decepcionante para jugadores y aficionados el emparejamiento. No podían ocultarlo los propios jugadores al ver en televisión el nombre del rival.

El técnico Raúl Garrido decía que "todos esperábamos y deseábamos un Primera, pero es un Segunda y lo afrontaremos con la máxima ilusión, con el convencimiento de que podemos pasar. Lo que ahora nos parece un poco decepción se convertirá en máxima ilusión cuando afrontemos la eliminatoria".

Tiene una parte positiva, aunque sea un gran equipo es eliminable. En la anterior ronda cayeron cuatro equipos de Segunda, a un partido ya se sabe que el margen de error es estrecho. Si el Ibiza hace un gran partido y pasa entonces sí caería un gordo en la siguiente ronda.

Falta mucho todavía para el 21 de Diciembre así que hay tiempo para trabajar y ver dónde se juega, si donde siempre, Can Misses III, el campo exterior del Estadio, o en el interior del Estadio cedido a la UD Ibiza y reformado por la UD Ibiza. La lógica indicaría que fuera en el mejor escenario posible que está al lado, pero vistas las malas relaciones entre clubes y con el Ayuntamiento de Vila todo se hace más difícil.

También el CD Ibiza Islas Pitiusas quiere valorar qué es mejor, qué quieren hacer ellos, si jugar donde siempre o se plantean pedir el cambio. Es probable que opten por ni intentarlo y jugar donde siempre, otra cosa sería que viniera un equipo taquillero. Es una situación muy similar a la vivida en Salamanca con las pistas y el Helmántico y los dos clubes, Unionistas y Salamanca UDS. El director deportivo rojillo, Sergio Tortosa, valoraba que debe hacerse una reflexión interna y ver qué quieren hacer.

Por su parte, la UD Ibiza se irá a Ceuta. Preocupados como andan en la liga, muy preocupados, son penúltimos a cuatro de permanencia, el equipo celeste no está para pensar en la Copa del Rey. Esperan para entonces estar algo mejor de lo que están hoy, acumulan siete partidos sin ganar, de ellos cinco derrotas consecutivas. Aún no han ganado en liga con Anquela y pasaron con apuros en la prórroga ante un Segunda RFEF. Pero la Copa como queda dicho es la última preocupación ahora, se centran en el encuentro del domingo ante el Villarreal B en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza. Saben que tendrán que hacerlo muy bien ante un equipo talentoso.

Anquela recupera a Juan Ibiza que se ha perdido por lesión los últimos encuentros. El equipo necesita de sus mejores jugadores y más experimentados, con los chicos no se sale del pozo y aunque el descaro de jugadores como Suleiman o Bogusz pueden ayudar, necesitan trabajo y oficio. Es el momento de los Grima, Coke, Goldar, Juan Ibiza, Diop, Nolito, Appin, Herrera, Ekain, Castel...

Se ha cometido muchos errores esta temporada empezando por una planificación fiada a la juventud para un proyecto tan tierno y que ha acabado pagando, la elección del inexperto Javier Baraja para un grupo igual de inexperto se ha pagado muy cara, el equipo sólo lleva tres victorias en 15 partidos, la primera victoria llegó en la jornada 5.

Finalmente, el RCD Mallorca viajará a Irún para medirse a todo un histórico que tiene más copas que el Mallorca, una por cuatro, y además matagigantes. Eliminaba al Cádiz en la anterior eliminatoria con el gol de los goles, obra de Nacho Sánchez, un misil estratosférico desde larga distancia. El club propiedad de Unai Emery y presidido por su hermano Igor, es colista en el grupo II de la Primera RFEF, el grupo del Atlético Baleares, por cierto sacó un empate en el Estadio Balear.