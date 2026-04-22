Soldados de Demichelis: esperanza o descenso, VII

No hay conquista sin sufrimiento, lo difícil es hacer de ese sufrimiento un disfrute. Para ello hay que tener pasión por lo que se hace, asumir que la valentía no es una idea sino un plan.

Desde la llegada de Martín Gastón Demichelis, los soldados salen a hacer aquello por lo que un día quisieron ser futbolistas, no debería tratarse de valentía cuando haces lo que te gusta, pero cuando has dejado de creer sí necesitas que te convenzan, sí es precisa esa valentía. Esto es lo más importante de la conquista que está dirigiendo el general Demichelis, la recuperación de sus soldados, de su esencia, del o que un día les hizo ser futbolistas.

Gente descreída, gente sin fe, gente que había empezado a odiar los partidos y a odiarse a sí mismos en el terreno de juego y que ahora disfruta de lo que hace. No porque se lo pase bien, porque el deporte de alta competición no es eso precisamente, sino porque han vuelto a su ser como futbolistas. Cada esfuerzo, cada carrera, cada conexión con un compañero, cada camino de retorno aunque sea en solitario por recuperar un balón, forman parte de los automatismos que se hacen por repetición y por compromiso.

El compromiso es una palabra manida, repetida hasta la saciedad en el deporte, de tanto uso los términos acaban siendo desgastados y vacíos de contenido. Hace mucho daño quien nombra causas nobles en vano. El compromiso también se entrena, se adquiere por repetición, también, pero sobre todo por convencimiento y por efectividad.

Si el jugador ve que lo que le está pidiendo su entrenador está sirviendo, esa información se incrusta en el cerebro, también en cada músculo. El cuerpo tiene memoria, si ese pase se me ha ido al contrario o lo ha interceptado el rival, sé a dónde debo ir para recuperarlo. Cada pérdida de balón fue un espectáculo ante el Valencia.

Ya sé que lo que nos gusta es lo que hace un equipo con el balón, a eso iremos, porque el Mallorca ha mejorado muchísimo en eso, pero la clave de este Mallorca renacido es también lo que hace sin el balón. El cuerpo técnico ha conseguido que el equipo se convenza sin dudar, sin titubeos. Un equipo que duda está muerto. Un equipo que no duda aunque se equivoque, puede vivir.

La duda previa sí es necesaria, saber que el rival puede ganarte, es decir, no creerte más, no pensar que la victoria vendrá por azar. El Mallorca de Demichelis no espera al azar, va a por los partidos y es un equipo que provoca lo que pasa, a veces con acierto, a veces puede haber desacierto. En eso consiste una capacidad creativa en movimiento y en esfuerzo, el fútbol.

Pensar en reposo es una cosa, decidir en esfuerzo agónico es otra cosa, por ello una actividad creativa que precisa del esfuerzo del cuerpo y la precisión, tiene su gran complejidad. Pero no se afronta desde el miedo o la duda, no en este Mallorca en el que el técnico ha conseguido que sus jugadores le crean somo soldados de una idea. Demichelis lidera como un general, se pone al frente de su ejército liderando desde la calma pero también desde el convencimiento.

Fue un verdadero espectáculo todo lo que hizo el equipo durante buena parte del encuentro, y sin embargo se lleva como botín un solo punto. No hay conquista sin sufrimiento, decíamos, hay lagunas, ahí encontró el Valencia una ventana de oportunidad para marcar un gol desde un saque de banda.

Empate para ganar.-

Habiendo empatado el Mallorca ganó, porque siguió consolidando su idea futbolística y acumuló rabia para el siguiente partido, el Deportivo Alavés, otro duelo directo. De igual manera, habiendo perdido en Elche ganó también. Porque aquel día siguió dando pasos adelante en la forma de jugar, pasó momentos de zozobra, pocos, y por ahí se fue el partido, a pesar de lo cual pudo empatar. No hacerlo acumuló rabia, ganas de volver a jugar, ganas de mejorar. Si ganar te hace creer, no hacerlo te provoca ganas de seguir mejorando.

Claro que es frustrante, merecieron ganar al Valencia, tiraron el doble que su rival en todo el partido, tiraron casi el triple a portería que el Valencia (8/3), pero casi habíamos olvidado que el rival juega. Y Dimitrievski jugó, vaya si lo hizo. Paró casi todo, los porteros también juegan. No hay mala suerte, hay acierto o desacierto, en esta ocasión se podría haber rematado mejor, quizá, no se hizo mal, el portero estuvo bien, por ahí se escaparon dos puntos. Y por la desatención defensiva reseñada.

Si lo que hace el equipo por recuperar el balón es un espectáculo, su querencia por el balón también lo es. Parecía que este equipo era malo de solemnidad, durante mucho tiempo lo pareció, no quería ver el balón ni en pintura. "Hay con qué" fue la frase que dejaba Demichelis a su llegada al Mallorca en plena crisis de todo, de resultados, de confianza y de identidad. Pero vino el técnico a decir que aquí había jugadores para jugar como él quiere.

Alineó un rombo en medio campo renunciando a los extremos salvo un día, pidió a su equipo asociarse, buscarse, no rehuir el balón, dar pases hacia adelante; es el equipo que más pases empezó a dar hacia adelante tras recuperar el balón.

Ante un Valencia que se cerró mucho por dentro, el Mallorca no encontraba líneas de pase y le faltaba abrir fuera con velocidad en algunos momentos en la primera parte. Esto cambiaba en el segundo tiempo sobre todo gracias a una gran acción a balón parado que significaba el centro con música de Mozart de Darder y el remate espectacular de Samu Costa (sexto gol).

Ahí se inclinó el campo y el Mallorca estuvo brillante con el balón, la entrada de Jan Virgili generó esa agitación, el extremo ayer por dentro, ha empezado a entender cuándo se la tiene que jugar, cuándo debe pasar y cuándo se espera que sea él quien busque el regate y el tiro.

Podía estar enfadado, frustrado, por pasar de titular indiscutible a suplente, pero estaba motivado; el general le cogió por banda en la banda para agitarle. Todo el estadio fue Jan Virgili ahí, daban ganas de saltar al campo a comerse la hierba.

Que son soldados de una causa los que están en el césped y los que están en la grada quedó demostrado ante el Valencia, que no se dude por parte de nadie es el camino, es la esperanza. La alternativa siempre fue el abismo y el abismo no se contempla.