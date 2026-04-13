Soldados de Demichelis, esperanza o descenso VI

Los caminos del fútbol son inescrutables, el primer día en dos años sin ninguno de los dos centrales del RCD Mallorca, Raíllo y Valjent, mantenían la puerta a cero. El primer gol de Jan Virgili en Primera llegaba cuando menos se lo esperaba, saliendo desde el banquillo y en una acción a balón parado rematada de forma inverosímil, en un salto y golpeando casi con los dos pies.

Martín Demichelis sabe cosas, sabe que los jugadores y un equipo deben tener estímulos y retos constantes, que hay que estimular a su equipo, que hay que buscar pequeños pero grandes objetivos. Había dicho en la previa que era objetivo mantener la puerta a cero, un reto para el equipo en el primer día en tanto tiempo en dos jugadores clave de la historia reciente del club, Raíllo y Valjent y jugando con un chico que hace unos meses nadie aseguraba que pudiera ser jugador de Primera, David López, inmenso, y un centrocampista como central, Mascarell. Arrasate ya le había probado ahí, pero ha sido ahora cuando ha dado su mejor versión en un puesto que no es el suyo.

Objetivo alcanzado tras quince jornadas consecutivas encajando, puerta a cero.

El ansiado gol de Virgili.-

Virgili había perseguido el gol con desesperación siendo titular, lo había probado de todas las maneras y hasta se había plantado solo ante el portero, sin llegar a conseguirlo. Ha tenido que ser como suplente y en una acción insospechada, en una falta lanzada magistralmente por Pablo Torre.

Casualidad o causalidad se preguntaba Demichelis tras el partido. No hay casualidades, no hay azar cuando buscas tu suerte. Si algo ha tenido claro el técnico del Mallorca es que iba a provocar cambios en el equipo.

Dijimos aquí que tenía que cogía un equipo roto, desconocido, sin ganar de jugar a fútbol y en el que todos rehuían el balón, que tendría que ir uno por uno, quizá no físicamente pero sí llegando a cada jugador, hasta lo más profundo para hacerle ver que son dueños de su destino, que no sólo le están fallando a mucha gente si no ejercían su profesión con dedicación y pasión, sino que se estarían fallando a ellos mismos. A aquello por lo que un día empezaron a jugar y han conseguido convertirlo en profesión privilegiada.

Decía el otro día en DEPORTES COPE BALEARES el profe Juan Manuel Alfano en una charla magistral, que el futbolista necesita desafíos constantes. Martín Demichelis es de esa escuela, lo ha demostrado desde su llegada. El técnico le ha dado la vuelta al equipo como un calcetín, el RCD Mallorca es otro, pero no lo es porque haya dicho cuatro palabras y haya elegido determinados jugadores, lo ha hecho porque cada día de entrenamiento ha sido un paso de vuelta a casa, entendiendo por vuelta a casa recuperar lo mejor del fútbol. La pasión por el juego, la creatividad, el esfuerzo. Hay cosas que no se negocian, pero se demuestra en cada acción de cada entrenamiento.

Y se hace sin distracciones, asumiendo la responsabilidad porque dependían de ellos mismos, nada de victimizarse porque los rivales habían ganado, porque el Atlético hubiera podido presentar un equipo con chavales para jugar en el Pizjuán. Demichelis centraba su discurso en su equipo, no en los demás. De hecho el Rayo también jugaba con muchos cambios por el compromiso europeo, aunque el Rayo es competitivo juegue uno u otro.

Empezaba de hecho el Rayo mejor el partido, con su presión adelantada maniatando al Mallorca. Todo cambiaba transcurrido un rato de la primera mitad, conseguía asociarse el Mallorca al fin, con ese plan rombo que ha puesto en marcha el técnico de Justiniano Pose (Argentina) de centrocampistas, con Darder en el eje, Torre en el vértice de media punta, Samu y Morlanes como escuderos. Repetía esquema de la victoria ante el Real Madrid.

A partir de la primera posesión larga, en la que los medios conseguían asociarse y trasladar el balón de un lado a otro, el partido cambió. El Mallorca hizo click y empezaba a crecer en el partido.

El plan se cumple.-

En el Mallorca de Demichelis hay un plan de partido concreto, cada encuentro ha sido diferente, cada plan de partido también. Pero el plan se ejecuta, en el Mallorca de Demichelis las órdenes se cumplen.

Decía el coronel Jessep en "Algunos hombres buenos" que en su base "las órdenes se cumplen o la gente muere" y Demichelis ha conseguido que sus jugadores cumplan también las instrucciones para seguir vivos en la competición, para no encontrar la muerte deportiva que amenaza en cada esquina, en cada partido, cuando estás peleando por la permanencia. Para saber vivir en peligro constante, ante el abismo que está a un paso, hay que estar hecho de una pasta especial. Demichelis contestaba a quienes le preguntábamos por su experiencia en equipos que peleaban títulos, que él también sabía qué es pelear por la permanencia y recordaba su etapa en el Málaga como jugador. Lo ha demostrado con la acción más que con palabras. Nunca perdió la sonrisa y nunca perdió el aplomo en situaciones de vértigo para su equipo. No se le observa desesperación en el banquillo, es el líder que el jugador percibe que va delante de ellos a por todas.

Demichelis ha convertido a sus jugadores en soldados de una causa común con la afición de Son Moix que ya canta a Martín Demichelis como su líder. En mitad de los cánticos de "Muriqi balón de oro" y el "Mallorca es un sentimiento que se lleva muy adentro", se escucharon también cánticos hacia el técnico, un entrenador que sólo lleva cinco partidos, tres en casa, tres victorias por cierto (Espanyol, Real Madrid y Rayo Vallecano). No es fácil en tan poco tiempo emocionar a la afición del RCD Mallorca.

Liderazgo.-

Pero es que la afición ha percibido en Demichelis liderazgo, carisma y ha percibido cosas que hacía tiempo que no escuchaba, el culto al esfuerzo y a la búsqueda permanente de la mejora. La gente entendió que todos debían soldados de la causa común, jugadores y afición, de Demichelis. Alguien capaz de darle la vuelta al calcetín. Ha conseguido que todos entiendan cómo pueden servir al equipo, sea de inicio o sea durante el partido, ha recuperado la mejor versión de la mayoría de jugadores, ha recuperado a Maffeo, a Darder, a Mojica, a Pablo Torre, ha dado la confianza a un jugador que ya no provoca risitas como cuando llegó, Luvumbo. Hemos pasado del cachondeo a la preocupación por si estará Luvumbo en el siguiente partido tras verle cojear. Pero esa ironía estaba en el entorno mediático más que en la grada, porque la grada le recibió desde el primer día con los brazos abiertos y una ovación, la gente percibió en el angoleño el entusiasmo que no se percibía en el equipo, veían a alguien diferente, con ganas de correr y luchar, sólo por eso los mallorquinistas ya se encomendaban a Luvumbo.

El atacante angoleño se ha ganado el cariño de la gente con creces. Y todo esto lo ha hecho dejando fuera del equipo al jugador más desequilibrante del equipo, Jan Virgili. Una primera alineación sin el extremo alarmaba a todos, en Pamplona. Parecía una locura. En la cabeza del técnico siempre hay un plan, y su plan se ejecuta. Está trabajando con el joven talentoso para que mejore y sea mejor futbolista. Curiosamente lograba su primer gol en Primera así, saliendo desde el banquillo.

Un equipo que juega.-

En este Mallorca, Demichelis ha recuperado a los dos jugadores más creativos, Torre y Darder, los ha puesto juntos y les ha hecho funcionar. Dos jugadores que eran un espectro durante buena parte de la temporada. A Torre hubo veces que pareció que nunca había sido futbolista, perdía controles fáciles, no era capaz de asociarse, era intrascendente, no aguantaba el ritmo de los partidos. Darder seguía diluido en un mar de confusión, con conducciones inútiles, sin asociarse tampoco, porque cuando un equipo no funciona no hay asociación ni ganas de ver el balón.

El plan se ejecuta y los laterales han vuelto a ser laterales, defendiendo y atacando, sobre todo Mojica que ya avisó en COPE que los aficionados iban a ver a otro Mojica tras la llegada de este cuerpo técnico. El único jugador que sigue haciendo lo que hacía es Muriqi, meter goles, lo que habla aún mejor del delantero, porque ya metía goles cuando el equipo era un desastre. Pero ahora le encuentran mejor. El 2-0 en la contra Torre-Luvumbo-Muriqi fue de manual.

El mallorquinismo respira ilusión, hacia mucho que esto no ocurría, desde el otoño de 2024, tras año y tres meses muy duros con un equipo que había dejado de serlo. Tras ganarle al Real Madrid, Demichelis hizo saber en el trabajo tras 48 horas de descanso, que la exigencia iba a ser mayor. Ahora que han ganado al Rayo y hay hasta euforia por muchas razones, Demichelis hará saber desde este martes que la semana es complicada, que vendrá el Valencia que quiere lo mismo que ellos y, además, en una semana atípica porque hasta el martes no habrá partido. Esto relaja, pero para que no se relaje nadie y todos crean que la solución es continuar siendo soldados de una causa común, es como el primer día el único camino, el de la esperanza o el descenso.