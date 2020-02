Sigue el RCD Mallorca-Getafe CF en Tiempo de Juego

El RCD Mallorca afronta una nueva jornada crucial para conseguir el objetivo de la permanencia en Primera División, será este domingo 1 de Marzo (festividad de las Islas Baleares) ante el Getafe CF recién clasificado para los octavos de la Europa Liga tras eliminar al Ajax, y que se va a medir al Inter de Milán en la siguiente eliminatoria.

El RCD Mallorca se encuentra en un mejor momento tras sumar cuatro puntos en los dos últimos partidos: el triunfo ante el Alavés 1-0, y el empate movido y polémico ante el Betis 3-3 en el Villamarín. Polémico porque de nuevo los penaltis castigaron al Mallorca con dos penas máximas (el más castigado de primera con doce en contra), una pena máxima muy clara en la que por cierto se lesionó Koutris de gravedad, y la otra de nuevo las famosas manos y esa extraña y desigual aplicación que se hace esta temporada sobre las manos punibles.

Pero los bermellones han recuperado el ánimo tras unas semanas delicadas y en el vestuario se cree más que nunca en la permanencia en primera división. Si algo está demostrando este Mallorca es que está preparado para sufrir, su única ventaja ante rivales que no esperaban estar en esa zona como el Celta o el Espanyol.

Llegan a este partido con la baja definitiva del recién llegado Leonardo Koutris que se lesionó en su segundo partido, en el Villamarín. El técnico Vicente Moreno ha reconocido que se mira el mercado para intentar fichar pero que es complicado a estas alturas.

Con la duda de si estará el lateral habitual, Lumor, que se lesionó hace dos jornadas frente al Alavés. Todo apunta a que estará este domingo. El entrenador Vicente Moreno podría repetir con la tripleta Kubo-Cucho-Budimir que tan buen rédito le dio en el Villamarín.

El otro gran aliciente es saber si el preparador se lleva ya al surcoreano Ki Sung-Yoeng, algo casi seguro en cuanto a la concentración previa para que se vaya integrando, pero otra cosa es si está entre los elegidos. El jugador llevaba sin equipo casi un mes y no está al mismo nivel físico, pero no es menos cierto que no se puede esperar mucho, quedan tan solo 13 jornadas.

En el Getafe Pepe Bordalás no podrá contar con sanción con Nyom y Cucurella que vieron la quinta amarilla ante el Sevilla.

Es el penúltimo encuentro de la jornada y antecede nada menos que al Clásico del fútbol español entre Real Madrid y Barcelona que comienza a las 21h, pero para los mallorquinistas el duelo cumbre lógicamente es uno de los partidos que le quedan en casa para buscar la salvación.

