Sigue la maldición de los colistas para el RCD Mallorca

Sigue la maldición del RCD Mallorca con los colistas. En lo que llevamos de siglo XXI el Mallorca tan solo ha ganado cinco de los 34 enfrentamientos contra colistas.

Por alguna extraña razón a los bermellones se les atraganta el partido contra el farolillo rojo de la clasificación. Parecía que este sábado no sería así, nada hacía pensar que el Mallorca no sería capaz de ganar al Elche, venía de cinco victorias consecutivas en casa donde se había mostrado mucho más fiable que lejos de Son Moix.

Algo empezó a torcerse cuando se empezó a hablar de festejos dirán los supersticiosos, había que celebrar el 107 cumpleaños del club, que ha sido este domingo 5 de Marzo. No será cuestión de cómo se lo tomaran los aficionados sino de cómo se lo tomen los jugadores. Y pronto se vio que no iba a ser su mejor partido. Ocurre que esta historia se ha vivido muchas veces, esta película ya está vista, puede no estar bien, puede no jugar bien, puede pasar apuros, pero el Mallorca siempre acaba sacando ese genio que le acaba dando algún premio. Sin embargo, cuando se esperaba ese paso adelante y esa determinación, fue justo al revés. Fue el Elche el que se hizo dueño del partido, el que generó, el que hizo correr hacia atrás al Mallorca.

Se vio a Rajkovic pero no a Edgar Badía, quien tan solo tuvo que intervenir en un buen tiro de Dani Rodríguez. El Elche rondaba el gol y acabaría logrando el premio. Para entonces los bermellones ya se habían llevado algún silbido de la grada y algún cántico pidiendo más a los suyos. Tras el gol de Lucas Boyé, el Mallorca sí dio ese último empujón y obtuvo el premio del empate. La decisión de Munuera Montero de anularlo tras ver la repetición de la jugada dejó sin un punto a los mallorquinistas.

Pero es que en el partido de ida en el Martínez Valero, el Mallorca ya sufrió mucho y sólo pudo obtener un punto. Sólo un punto en los dos partidos contra el colista ha sacado el equipo de Javier Aguirre, que en la previa desconocía la estadística y sonreía para aclarar que por si acaso no se lo diría a los jugadores.





Curiosamente Aguirre no tiene tan mala estadística con los colistas. Según informa Pedro Martín, los equipos de Aguirre han disputado 22 partidos ante colistas en la Liga española: 11 victorias, ocho empates y ahora tres derrotas