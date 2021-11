Shaquille O'Neal y Charles Barkley, escépticos ante la situación de Robert Sarver

Shaquille O´ Neal y Charles Barkley, dos de los ex jugadores de la NBA más respetados, aportaron ayer su punto de vista a la situación suscitada a raíz de la publicación del reportaje de la ESPN en la que se acusaba, con testimonios de ex trabajadores, a Robert Sarver, propietario de los Phoenix Suns y dueño del Real Mallorca, de supuestas conductas sexistas y racistas. Shaq sí que llegó a jugar en los Suns cuando Sarver era propietario de la franquicia pero no así Barkley.

Ambos analizaron ayer, durante una nueva edición del programa NBA On TNT, el show en el que los dos ex jugadores, junto al también ex jugador Kenny Smith y el presentador Ernie Johnson repasan los partidos de la jornada en la NBA mostrándose ambos bastante escépticos ante la situación. "Cuando yo jugué allí Robert Sarver no era dueño de los Suns así que no conozco lo que pasaba detrás de las cámaras. Siempre que he coincidido con Robert me ha tratado con respeto por lo que hay que esperar a una investigación exhaustiva pero voy a decir una cosa que me preocupa y es que su mujer no puede hablar con los testigos. Estamos hablando de una investigación oficial", aseguraba Barkley en referencia a las noticias, confirmadas por la propia mujer de Robert Sarver en una noticia que recoge la Agencia EFE, que señalaban que la esposa de Sarver habría mandado mensajes a algunos de los entrevistados en el reportaje.

Shaquille O´Neal, por su parte, aseguraba que durante el tiempo que jugó en los Suns, ya con Sarver de propietario nunca tuvo "problemas con él" pero también quiso subrayar que "las acusaciones que se han hecho son muy graves y se requiere de una investigación exhaustiva".

Barkley iba más allá y se refería a lo que hubiera hecho en el caso de ser una de las personas supuestamente afectadas. "Nadie tiene que vivir situaciones así. Me da igual el dinero de TNT o, en el caso de jugar, que ganase en la NBA, si esa persona me dice esas cosas que dicen que ha dicho le pego un puñetazo en la cara en ese mismo momento".