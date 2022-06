Sete Benavides, medallista diez años después

Al fin llegó el día de morder la medalla para Sete Benavides. Un mordisco que se ha hecho esperar diez años, nada menos. Una década es mucho tiempo en la vida de una persona, en un deportista más. Podría hasta estar ya retirado, que no es el caso porque el pollensí Sete Benavides se encuentra en plena forma como demuestra en los campeonatos a los que acude.

Aquel día Sete se quedó rozando la medalla en Londres 2012, fue cuarto, una posición repetiría en los siguientes juegos olímpicos de Rio. Pero aquel día había sido desposeído de la gloria de la medalla por lo que luego se ha sabido que fueron trampas de uno de los palistas, el lituano Skuklin, que años después fue desposeído de la medalla por el Comité Olímpico internacional a pesar de sus apelaciones.

Hoy en un acto solemne en el Comité Olímpico Español, Benavides ha recibido la medalla y ha escuchado el himno olímpico ante su familia y técnicos, así como los miembros de la Federación española de piragüismo. Es la tercera medalla olímpica para un piragüista balear, tras el oro y plata de Marcus Cooper, y la décimo quinta de la historia del deporte balear. Es 20ª medalla de España en Londres 2012, ya que tres han sido conseguidas a porteriori tras detectarse positivos en los rivales como es este caso.

Alejandro Blanco, presidente del COE, ha explicado la anécdota de aquel día en Londres, cuando acompañado por el entonces Príncipe Felipe, iban a consolar a Sete porque las condiciones de viento no habían sido favorables y el mallorquín respondía muy a su manera directa que de eso nada, que había salido mal y por eso no había ganado medalla. La prueba del C1 200 es explosiva y hay poco margen de maniobra si no estás a tope durante toda la prueba, Sete no quería excusas.

Añadía Blanco que le privaron de la gloria hace una década: "Hoy te damos una medalla que realmente habías ganado en Londres hace casi 10 años. La gente que estropea el deporte te ha quitado la gloria del momento. El reconocimiento llega tarde pero no por eso es menos reconocimiento”.