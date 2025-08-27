Sergi Darder: "Estoy tranquilo y confiado en que el Mallorca jugará aún mejor esta temporada"

Afrontan semana de máxima exigencia con la visita al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Hace unos meses se quedaron muy cerca de puntuar pero un gol de Jacobo Ramón en el último suspiro supuso la derrota.

El centrocampista del Mallorca Sergi Darder ya ha notado las diferencias en este Real Madrid de Xabi Alonso, tiene asumido que tocará defender mucho, y manda en DEPORTES COPE BALEARES un mensaje positivo en medio de un entorno algo pesimista por la tardanza en la planificación y las carencias que se han visto por ahora.

Darder dice que "estamos bien porque ya sabíamos que el inicio sería complicado. De los cinco primeros partidos jugamos ante cuatro equipos que están en Europa. Sabemos que es difícil, quizá en el arranque nos veamos con déficit de puntos, ojalá que no. Son 38 jornadas, el punto el otro día fue bueno, creo que si alguien merecía ganar éramos nosotros".

El centrocampista bromea sobre si Valjent pudiera repetir como goleador en el Bernabéu como hace unos meses: "sería raro, ojalá si metiera otro, con que se encargue de mantener la puerta a cero ya sería un gran logro para nosotros. El año pasado estuvimos cerca, es verdad que el año pasado ellos ya no se jugaban nada con la liga decidida. Ahora vienen con otra fuerza, te dejan menos espacios que el año pasado, sabemos que será un partido más de defender que de otra cosa".

Darder abunda más en las diferencias del rival en este arranque: "sin que se malinterprete antes sabías que con el Real Madrid ibas a perder pero podías disfrutar un poco más en ese campo. No le molestaba que les generaras y hasta podías lucirte. Pero 5 minutos les bastaban para meter tres. Ahora es un equipo totalmente diferente que no te deja respirar, que domina el balón con más pases que antes, presionarte más arriba, eso tiene pros y contras. Antes te exponías, te gustabas y te mataban, ahora quizá dejará más espacios a la espalda, y si somos capaces de generar dos para dos arriba o uno contra uno podamos tener más opciones".

El Mallorca se quedaba ante el Barcelona con dos jugadores menos, una de las expulsiones, Morlanes, por doble amarilla, una primera amarilla por protestar. Ahora se reencuentran con Vinicius, que bien pudo ver la segunda amarilla en Oviedo en la celebración del gol por desconsideración al árbitro, incluso le taparon la boca compañeros como Mbappe.

Darder al respecto dice que "no lo vi pero hay que ser realistas, si le echan por protestar se estaría hablando de eso y de nada más. Es difícil echar a un jugador del Real Madrid por cosas así pero los árbitros nos dicen que van a ser siempre imparciales, nos lo tenemos que creer, no hemos tenido mucha suerte estas jornadas pero otros días nos beneficiarán. Es un trabajo muy difícil y no lo voy a criticar, no quiero ser árbitro por nada del mundo. Normalmente se equipara todo en 38 jornadas".

Sociedad con Pablo Torre.-

Sergi Darder tiene un compañero con el que aliarse y con el que pueden formar una gran sociedad, Pablo Torre. Está convencido de que van a conectar: "con Pablo Torre seguro que nos entendemos, pero hay que tener en cuenta que jugamos ante el Barça que monopoliza el balón y mucho rato con dos menos, también el Celta tiene mucho balón. Habrá partidos en los que disfrutaremos más del balón. Es evidente que Pablo y yo nos entenderemos, tardará una semana, dos, tres pero seguro que nos entenderemos. Estoy confiado y tranquilo en que el equipo jugará seguramente mejor que el año pasado e intentaremos sacar más puntos que el año pasado".

El gol ante el Celta fue obra de cuatro mallorquines que intervinieron, algo nunca visto:

"Son cosas muy raras, que meta Mateu es una alegría para todos por todo lo que ha trabajado para llegar ahora a disfrutar del fútbol. Y luego chicos jóvenes que van a entrar que van sumando además de Abdón que ya sabemos qué significa".

Situación de Maffeo y Larin.-

Con el mercado abierto, todos los equipos están sacudidos por los movimientos de jugadores en plena liga ya. Sobre la situación de Maffeo y Larin, dice que "personalmente no me influye, quizá sí a la manera de trabajar del entrenador y la secretaría técnica. No es agradable estar con jugadores que quizá puedan salir o pensando en los que puedan venir. Yo no me puedo desgastar en eso, sólo ponerme a tono físicamente. Quizá un día, aunque yo a lo mejor no lo veo ya en activo, el mercado esté cerrado cuando empiece la liga".

Finalmente, sobre los objetivos para esta temporada del Mallorca, indica que "seguir mejorando cada año, superar la primera vuelta del año pasado no será fácil, pero intentar estar en el top 10 y tratar de salvarnos pronto y mirar a Europa que sería un sueño".