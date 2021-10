La semana más especial para Kang-In Lee ante la visita a Mestalla

Kang-In Lee viene de su partido más discreto desde su llegada al RCD Mallorca. Desde el minuto 1 el surcoreano ha ido dejando detalles de calidad y se ha hecho un hueco en el once tras haber debutado en los últimos minutos de San Mamés. Su primer partido como titular fue ante el Real Madrid en el Bernabéu donde marcaba un auténtico golazo, deslucido obviamente por la goleada encajada por los bermellones.

Pero a partir de ese día el media punta surcoreano ha sido titular y se ha hecho un hueco en el equipo. Aunque ya jugó junto a Kubo frente al Real Madrid, la lesión del japonés deja también un espacio que ha sabido aprovechar Lee.

A pesar de su progresión, Lee no estuvo fino en lo ofensivo contra la Real Sociedad, igual que sus compañeros en el frente de ataque. Ahora afronta una semana más que especial, tan pocos meses después de haber salido del Valencia CF. Su rescisión de contrato fue una gran oportunidad de mercado a la que estuvo atento el RCD Mallorca que ha apostado por él y le ha firmado cuatro años de contrato.

El jugador de 20 años tuvo protagonismo en los últimos tiempos en Mestalla pero siempre con una etiqueta de joven promesa que debía desmostrar que era uno de los mejores jugadores de la cantera valencianista .El hecho de haber debutado tan joven en un club de esa envergadura le hizo tener una presión quizá excesiva, si bien no hay que olvidar los años que ha vivido el Valencia, de mucha inestabilidad institucional y crisis deportiva que son las peores condiciones para que un joven jugador de casa pueda brillar o tener que asumir la responsabilidad.

Su llegada al Mallorca le da esa tranquilidad para sacar lo mejor de su juego, pero también con la exigencia de seguir creciendo. Luis García lo ha dejado claro: "fue más titular a partir de la lesión de Take pero aún no ha hecho lo que espero de él, ha dado buen rendimiento pero espero más de él, como de Amath que ya ha dado cosas como ese golito, pero tiene que hacerlo de nuevo. Espero la vuelta de Antonio que ya está al nivel que tiene que estar, nos da mucha energía. Kang-In ha caído bien pero tiene que dar muchas cosas más de tres cuartos para adelante. El balance es bueno pero se debe seguir exigiendo y dar más cosas".

Será una semana para corregir cosas sobre todo en el juego de ataque, hasta ahora el Mallorca es uno de los equipos que más remata a portería pero esta tónica se rompió en Anoeta donde apenas generó ni tuvo remates al arco contrario. Saben que ante el Valencia será difícil tener el balón y tener posesiones largas ante un equipo intenso que sabe presionar, para Kang-In Lee será la primera ocasión que pise Mestalla con una camiseta distinta, habrá que ver cómo es el recibimiento de Mestalla, la afición valencianista sabe que el jugador salió porque no contaban con él. Criado en Paterna, para Lee será sin duda una visita muy especial la del sábado a las 14h a Mestalla.

Sobre su llegada al RCD Mallorca, Lee decía que "he visto un grupo muy positivo, muy feliz, concentrado. He venido a ayudar a estos compañeros y cuerpo técnico y ellos me ayudarán también. Ojalá que cada vez vaya mejor la cosa". Sobre por qué escogió el Mallorca decía que "la confianza que me dio para venir aquí, muy importante los compañeros, el cuerpo técnico, he decidido venir a Mallorca porque pensé que yo podía ayudar a este equpo con mis características. Intenté buscar un equipo que juega a una cosa que yo desde pequeño he aprendido desde que llegué a España. Y pensé que era donde mejor podía dar de mí y hacer disfrutar a la gente. Lo más importante era disfrutar y jugar mi fútbol, ayudar al equipo. Conocía a Jaume Costa que en Valencia me ayudó mucho también. Él me dijo que era un grupo muy bueno e iba a estar muy feliz aquí, esos detalles han sido algo grande para venir al Mallorca". El surcoreano cree que junto a la afición "vamos a hacer un año muy bueno", afirma en una entrevista a los medios del Club.