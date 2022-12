Semana clave para la UD Ibiza ante Racing y Málaga

Aún no ha terminado la primera vuelta en la Segunda División pero en la UD Ibiza están encendidas todas las alarmas, el equipo sigue colista, ahora a seis puntos de permanencia que podrían ser siete si la Ponferradina gana hoy al Burgos. Todo ello tras su derrota en Zaragoza en el estreno de Lucas Alcaraz en el banquillo ibicenco.

Los celestes empezaron ganando su partido con gol de Juan Ibiza en segunda jugada en un corner. Alcaraz intentó dotar del máximo de solidez y pragmatismo al equipo, buscando más el juego en largo y minimizar riesgos. Pero sería también a balón parado en una acción parecida cuando empataría el Zaragoza. Cuando los ibicencos ya acariciaban el punto llegaría el gol llegando al descuento de Bermejo, tras una mala decisión de Appin al no ser contundente con el balón cerca del área propia.

De nuevo el castigo para un equipo que tiene todos los síntomas de una crisis de campeonato, van diez jornadas ya sin ganar, el equipo se ha acostumbrado a perder y los jugadores ofrecen una versión muy inferior a su potencial. Además en esta jornada el técnico tenía muchas bajas en especial en medio campo con las ausencias de Morante y Diop.

Tras cumplir sanción regresarán el defensa Goldar y los mencionados centrocampistas, Morante y Diop, expulsados ante el Andorra. Además, en la Romareda reaparecía Nolito y también está disponible Escobar. En su debut, el técnico granadino apostó por un 4-4-2 y adaptándose a lo que tenía. Puso un doble lateral zurdo con Álvaro en el lateral y Vázquez por delante, como centrales Martín y Juan Ibiza. En la derecha la experiencia de Coke y por delante Suleiman. En la medular estuvieron Isma Ruiz y Azeez, desafortunado, fue sustituido al descanso. Y en punta apostó por Ekain y Darío. Sería en la segunda mitad cuando entraría Castel.

Ahora afrontan dos duelos ante rivales directos, el jueves será el Racing a las 18:30h en Can Misses y el domingo el Málaga a las 14h de nuevo en Can Misses. Pueden ser dos partidos que ayuden a levantarse al equipo. El aspecto mental es el que más tiene que trabajar el técnico, así lo reconoce Lucas Alcaraz: "Antes que jugador se es persona y cuando va mal el aspecto emocional es muy importante y más en un trabajo en el que has de decidir en milésimas. Es normal. Pero como dije hemos de dotar del equipo de de herramientas que lleven a resutlados y que los resultados eleven su nivel de confianza".

De los últimos 30 puntos los ibicencos han sumado dos. Es una caída libre en toda regla que no logró detener Anquela y ahora tratará de frenar Lucas Alcaraz.