Samuel Shashoua vuelve a sentirse futbolista

Samuel Shashoua vuelve a sentir por fin lo que es ser futbolista. El jugador británico acumulaba ocho meses sin jugar debido a una lesión y el pasado domingo, en el partido que enfrentó al Atlético Baleares con la Unión Deportiva Ibiza, el jugador cedido por el Tenerife al conjunto balearico gozó por fin de unos minutos de juego. "He vuelto a jugar ocho meses después y he jugado en un campo mejor. La afición fue, como siempre, increíble. Estoy muy feliz por volverme a sentir futbolista", ha admitido el británico en declaraciones a los medios del club balearico.

Sobre su proceso de recuperación y su vuelta al equipo ha apuntado el centrocampista que "han sido muchas horas y dáis de tratamiento de piscina y de recuperación pero veo la luz al 100% y estoy muy feliz" agregando también que "después de 8 meses la gente puede decir que "si no está al mismo nivel, si no jugaba en Tenerife no funcionará aquí al mismo nivel..." Pero solo me he concentrado en estar bien físicamente y sé lo que puedo dar al equipo cuando esté al 100% y es el momento de demostrarlo."

Sobre su decisión de regresar al Atlético Baleares y su rendimiento a corto plazo comenta: "Tenía otras opciones de equipos pero solo quería venir al ATB, fue la razón para venir aquí. Entiendo que la gente no tenga paciencia y quiera ver al mejor Samuel, no estoy aquí para decir dadme dos semanas, estoy bien ya. En lo que respecta al El año pasado me dolió mucho el final, sé cuánto quiere ascender la gente, todo el mundo aquí tiene la aspiración de subir a Segunda y el fútbol siempre te da otra oportunidad y este año tenemos un equipo incluso un poco mejor, con mejor banquillo y creo que conseguiremos subir"