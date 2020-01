Era un secreto a voces y ayer por fin se hizo oficial; Samuel Shashoua regresa al Atlético Baleares. El extremo británico llega procedente del CD Tenerife y se incorpora cedido a la disciplina balearica hasta el final de la presente temporada (30 de Junio); Samuel se convierte así en la primera incorporación para el Atlético Baleares en este mercado de invierno.

El jugador inglés será presentado esta tarde ante los medios de comunicación (18 horas); el acto de presentación tendrá lugar en la tienda (polígono de Can Valero) de Gomila Gost, patrocinador oficial del club. Pero antes de exponerse a los focos mediáticos, Shashoua se someterá esta mañana en la Mallorca Sport Medicina de Hospital Sant Joan de Déu de Palma a una exhaustiva revisión para determinar cuál es el verdadero estado del jugador.

El británico no ha podido debutar con los chicharreros por una lesión en la espalda; desde la entidad balear confían en una pronta recuperación del nuevo fichaje balearico. No obstante, se espera que Samuel no pueda estar disponible hasta dentro de tres semanas o en un mes tal como ha podido saber Deportes COPE Mallorca.

El joven extremo disputó la temporada pasada con el Atlético Baleares un total de 33 partidos (playoff incluido) y marcó 6 goles, siendo titular indiscutible para Manix Mandiola y una pieza fundamental en la consecución del título de liga. La buena temporada que realizó llamó la atención de varios equipos. Sam acabó, al final, en el CD Tenerife, que llegó a un acuerdo con el Tottenham (club poseedor de sus derechos) para hacerse con sus servicios mediante traspaso.

Ahora Samuel regresa al equipo donde más ha disfrutado; si sus actuaciones están a la altura de su gran calidad, y si su espalda se lo permite, el tiempo de espera valdrá la pena para los aficionados balearicos, que se muestran escépticos pero al mismo tiempo muy ilusionados con la llegada de uno de los héroes de la pasada temporada.